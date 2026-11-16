Amira Aly und Christian Düren zeigen Fotos der neugeborenen Tochter

Amira Aly und Christian Düren teilen auf Instagram Bilder ihrer Tochter. Die Geburt am 27. Oktober steht im Mittelpunkt, während Ex-Partner Oliver Pocher versöhnlich reagiert.

Amira Aly und Christian Düren haben am Sonntagabend erstmals offizielle Fotos ihrer neugeborenen Tochter veröffentlicht. Die Moderatorin und der Journalist teilten die privaten Bilder auf ihrer Instagram -Seite, um ihre Gemeinschaft mit der kleinen Familie zu feiern. Die Geburt der Tochter hatte Amira Aly bereits am 27. Oktober öffentlich bekannt gegeben. In ihrer aktuellen Post bezeichnete sie die vergangenen Tage als ein tiefgreifendes Kapitel in ihrem Leben.

Details zu den veröffentlichten Fotos

Die Fotoreihe bietet einen intimen Einblick in die ersten Tage des Kindes. Das erste Bild zeigt Amira Aly im Krankenhausbett, wie sie ihre Tochter, eng in eine Decke gewickelt, an ihre Brust drückt. Ein weiteres Foto lässt nur die nackten Füßchen des Babys unter einer Decke erkennen. Zu Hause wurde der Ankunft des Mädchens mit einem liebevollen Empfang gedacht, der auf einer Aufnahme dokumentiert ist.

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Diese Aufnahme zeigt ein weißes Babybett, das mit roségoldenen Buchstabenballons geschmückt ist. Ein großer Teddybär mit einer Schleife vervollständigt die festliche Atmosphäre. Christian Düren reagierte auf seine eigenen Bilder mit dem Spruch "Alles neu. Alles besser". Er zeigte sich im Krankenhaus, wie er seiner Tochter, die in ein Tuch gehüllt ist, einen Kuss auf die Stirn gibt.

Reaktionen von Kollegen und Promi-Freunden

Die Veröffentlichung löste eine Flut an Glückwünschen aus zahlreichen Prominenten aus. Annemarie Carpendale, Kollege von "taff", postete: "Hast Du gut gemacht bzw. ihr! Glückwunsch". Der Ex-Nationaltorwart René Adler gratulierte mit dem Hinweis "Endlich erwachsen" und einem Zwinker-Smiley. Moderatorin Marlene Lufen zeigte sich gerührt und sagte: "Ach mein Gott, wie schön! Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig mit Euch!"

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Auch Alina Merkau von Sat.1-Frühstücksfernsehen äußerte ihre Freude: "Wie schön! Freu mich ganz doll für dich und euch". Christian Düren präsentierte zusätzlich einen winzigen Fußabdruck seiner Tochter auf einem Notizblock. Auf einem weiteren Bild trägt das Mädchen einen Strampler des 1. FC Köln mit der Aufschrift "Kölsche Neuzugang". Düren postete auch Aufnahmen mit einem Kinderwagen in der Natur und in der Stadt.

Familienkontext und Haltung von Oliver Pocher

Für Christian Düren ist diese Tochter das erste Kind, während es für Amira Aly bereits das dritte ist. Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (48) hat Amira Aly zwei Söhne. Nach der Geburt schrieb Amira Aly: "Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter. Wir genießen gerade einfach die Zeit." Aly und Düren sind seit Ende 2023 ein Paar, was früher zu Konflikten mit dem Ex-Mann führte.

Trotz der vergangenen Spannungen reagierte Oliver Pocher versöhnlich auf die Geburt. In einem Podcast betonte er seine Unterstützung für Amira Aly. Er sagte: "Ich unterstütze sie natürlich jetzt. Für alle wird es jetzt die nächsten Wochen nicht weniger anstrengend." Damit legte er den Fokus auf die gemeinsamen Anstrengungen in der Familie und den Neustart in dieser neuen Lebensphase aller Beteiligten.