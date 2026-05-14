Amira Aly und Christian Düren erwarten erstes gemeinsames Kind

Amira Aly, die Ex-Frau von Oliver Pocher, und ihr Partner Christian Düren erwarten ein Baby. Sie freuen sich auf dieses neue Kapitel und haben bereits erste Anzeichen einer Schwangerschaft.

Amira Aly und ihr Partner Christian Düren erwarten ein Baby ! Auf Instagram zeigt die Ex-Frau von Oliver Pocher jetzt ihr wachsendes Bäuchlein. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Christian Düren .

'Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel', schwärmt sie gegenüber der 'Bild'. (35) ist es das erste Kind. Amira selbst ist bereits Mama zweier Söhne. Die Buben stammen aus ihrer Ehe mit Ex-Mannin einem Interview noch, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünscht.

'Ich hätte schon gerne noch Kinder, mindestens ein Kind. Zwei weiss ich jetzt nicht – aber eins', so Amira. Ihre beste Freundin habe ein Baby bekommen und zu sehen, wie ihre Söhne mit diesem Baby umgegangen sind, sei herzerwärmend gewesen. Amiras Jungs sind mittlerweile schon fünf und sechs Jahre alt.

Sie wären 'richtig grosse coole Brüder', meinte sie. In welchem Schwangerschaftsmonat sich die Österreicherin aktuell befindet, ist nicht bekannt. Nur so viel verrät sie der 'Bild': 'Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir dieDas Audioprojekt gibt es mittlerweile zwar nicht mehr. Doch die Wahrsagerin sollte dennoch recht behalten.

Für Partner Christian Düren ist es das erste Kind. - keystone'Die hat mich angeguckt und sagt: Du bist im Februar oder März schwanger, spätestens Ende April', erzählte Amira Aly damals





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