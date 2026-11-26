Amine Gouiri verwandelt den Elfmeter zum 1:0. Olympique Marseille gewinnt gegen Levski Sofia. Details zum Spielverlauf und Torschützen.

Im intensiven Fußballspiel zwischen Olympique Marseille und Levski Sofia setzte sich die französische Mannschaft mit einem klaren 1:0-Sieg durch. Der entscheidende Treffer fiel in der 33. Minute, als Amine Gouiri von der Elfmeter markte zum 1:0-Entscheid verwandelte. Diese Führung konnte Olympique Marseille bis zum Ende der Partie erfolgreich verteidigen, obwohl Levski Sofia in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen zum Ausgleich nutzte.

Durchbruch durch verwandelten Elfmeter

Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Levski Sofia stand nach 33 Minuten bei 1:0. Amine Gouiri (Olympique Marseille) verwandelte den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links im Tor. Zuvor hatte Angel Gomes im Strafraum von Olympique Marseille gefoult, was den Strafstoß auslöste. Kelyann Bezahaf (Olympique Marseille) beging das Foul, das die entscheidende Situation herbeiführte. Die Abwehr von Levski Sofia konnte den präzisen Schuss nicht abwehren.

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Bevor das Tor fiel, waren beide Mannschaften im Aufbauspiel aktiv. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versuchte es in der 23. Minute per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel ging rechts vorbei. Vorbereitet wurde die Aktion von Amine Gouiri mit einer Flanke nach einer Standardsituation. CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) bekam auf dem rechten Flügel in dieser Phase einen Freistoss zugesprochen, der jedoch nicht in ein Tor verwandelt werden konnte.

Zweite Halbzeit: Levski Sofia drängt auf Ausgleich

Nach der Pause suchte Levski Sofia vehement nach dem Tor zum Anschluss. In der 33. Minute traf Reinaldo (Levski Sofia) die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanze. Die Vorbereitung stammte von Álex Centelles mit einem langen Ball nach einer Ecke. Dieser Moment zeigte die offensive Ausrichtung der bulgarischen Mannschaft, die versuchte, die französische Defensive zu überwinden.

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Der Spielstand blieb jedoch bei 1:0, als die 1. Halbzeit endete. In der zweiten Halbzeit setzten diverse Spieler von Olympique Marseille neue Akzente. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, nachdem ein Gegner im Mittelfeld gefoult hatte. Højbjerg selbst scheiterte später mit Schüssen aus der Distanz, die jedoch knapp über das Tor flogen oder von der Defensive blockiert wurden.

Tausch von Spielern und taktische Änderungen

Die Trainer beider Mannschaften nutzten die Wechselbänke, um neue Impulse zu setzen. Bei Levski Sofia kam Asen Mitkov für Mehdi El Moubarik ins Spiel. Später wurde Aldair durch Mazire Soula ersetzt, der versuchte, mit einem Schuss aus der Distanz den Ausgleich zu erzwingen, aber am linken Torwinkel vorbeischoß. Mehdi El Moubarik selbst hatte zuvor bereits ein Torversuch mit dem rechten Fuss aus der Distanze, der jedoch über das Ziel hinausging.

Auch Olympique Marseille veränderte seine Aufstellung. Amine Gouiri wurde durch Neal Maupay ersetzt, der fortan im Sturm agierte. Später kam Amine Harit für Igor Paixão ins Spiel. Neal Maupay versuchte es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wurde jedoch links unten von der Levski-Defensive gehalten. Die Vorbereitung auf dieses Torversuch stammte von Himad Abdelli.

Schlussphase: Chancen verpasst und Abwehrarbeit

In der Schlussphase blieben die Scorerchancen für Levski Sofia trotz erhöhtem Druck aus. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versuchte es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder ging knapp rechts vorbei. Vorbereitet wurde die Aktion von Pierre-Emile Højbjerg mit einem langen Ball nach einem Konter. Ein weiteres Distanzschuss von Keyliane Abdallah flog ebenfalls über das Tor.

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Levski Sofia erhielt auch in der Schlussphase Zugriff auf den Ball. Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) spielte einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sahen Kristian Dimitrov im Abseits. Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia) bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, der jedoch nicht in Gefahr verwandelt wurde. Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekam in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, um die Spielzeit zu kontrollieren.

Marko Grujic (Levski Sofia) bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, während Christian Makoun (Levski Sofia) in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss erhielt. Igor Paixão (Olympique Marseille) bekam in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, als Álex Centelles (Levski Sofia) foulte. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen, um das Tempo zu drosseln. Der Elfte pariert Amine Gouiri (Olympique Marseille) konnte den Strafstoß nicht verwandeln, der hoch in der Mitte des Kastens gehalten wurde. Álex Centelles verschuldete diesen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum. Die Partie endete mit einem 1:0-Sieg für Olympique Marseille.