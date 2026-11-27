Zwei American Airlines Maschinen berührten sich in Washington mit den Flügeln. Die FAA untersucht den Vorfall. Keine Verletzten, aber Inspektionen nötig.

Am Freitag ereignete sich auf dem Flugplatz in Washington ein beunruhigender Vorfall, bei dem zwei Flugzeuge der Fluggesellschaft American Airlines auf dem Weg zur Startbahn kollidierten. Die Flügelspitzen der beiden Maschinen berührten sich bei der Annäherung, was zu einer kurzzeitigen Instabilität führte, aber keine schweren Schäden verursachte.

Kritische Berührung am Boden

Die US-Luftfahrtbehörde Flagg (Fla) bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass keine Personen verletzt wurden. Beide Flugzeuge kehrten unmittelbar nach der Berührung zu ihren Gate-Positionen zurück und wurden vorübergehend aus dem Betrieb genommen. Die Fluggesellschaft gab an, dass lediglich die Flügelspitzen der Maschinen in Kontakt kamen.

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Pilotenfunk und Unfallhergang

Laut Berichten von US-Medien wurde ein Funkspruch des Piloten zitiert, der den Kontakt als Austausch von Farbe beschrieb. Das betroffene Flugzeug sollte ursprünglich nach Dallas fliegen, während die andere Maschine kurz darauf den Flug nach Chicago antreten sollte. Ein Passagier beschubte der Ausstrahlung CNN zufolge die Situation als heftig und erwähnte, dass das gesamte Flugzeug stark geschaukelt habe.

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Reaktion der Behörden und Passagiere

Die Flagg kündigte eine formelle Untersuchung des Vorfalls an, um die genauen Umstände zu klären. Die Passagiere der involvierten Maschinen wurden auf andere Flüge für denselben Tag umgebucht. Es gab keine Berichte über weitreichende Auswirkungen auf den allgemeinen Flugbetrieb, obwohl der Feiertag Thanksgiving Millionen von Reisenden in die USA bringt.

Kontext und nächste Schritte

Wegen des Feiertagswochenendes sind rund um den Freitag Millionen von Menschen in den USA unterwegs, was den Verkehr auf den Flughäfen stark belastet. Zudem sorgte schlechtes Wetter in einigen Regionen bereits zuvor für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen. Die Inspektion der betroffenen Maschinen steht noch aus, während die Fluggesellschaft den Normalbetrieb fortzusetzen sucht.