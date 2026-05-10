American Airlines hat angekündigt, dass sie ab dem 13. Mai das Weinangebot in den Premiumkabinen ihres Oneworld-Netzwerks erweitern wird. Die Auswahl basiert auf Kundenfeedback und soll das kulinarische Angebot in den Flagship-Kabinen verbessern. Auf internationalen Flügen in der Flagship First und Flagship Business werden von American Airlines künftig ein Chardonnay von Truchard Vineyards aus Napa Valley sowie ein Cabernet Sauvignon von Decoy aus dem Alexander Valley serviert. Auf Transkontinentalflügen kommen ein Chardonnay von Migration aus Sonoma Coast und ein Cabernet Sauvignon von Justin aus Paso Robles zum Einsatz. American Airlines verweist auf hohe Bewertungen und internationale Auszeichnungen der Weine.

American Airlines erweitert das Weinangebot in den Premiumkabinen und setzt künftig auf neue kalifornische Weine. Die Auswahl basiert laut der Fluggesellschaft auf Kundenfeedback und soll das kulinarische Angebot in den Flagship-Kabinen aufwerten.

Auf internationalen Flügen in der Flagship First und Flagship Business werden von American Airlines künftig ein Chardonnay von Truchard Vineyards aus Napa Valley sowie ein Cabernet Sauvignon von Decoy aus dem Alexander Valley serviert. Auf Transkontinentalflügen kommen ein Chardonnay von Migration aus Sonoma Coast und ein Cabernet Sauvignon von Justin aus Paso Robles zum Einsatz. American Airlines verweist auf hohe Bewertungen und internationale Auszeichnungen der Weine. So erhielt der Truchard-Chardonnay unter anderem 93 Punkte vom Wine Enthusiast.

Der Decoy Cabernet war zudem offizieller Weinpartner der Emmy Awards 2025. American Airlines kündigte an, dass dies nur der erste Schritt einer umfassenderen Überarbeitung des Weinprogramms sei. Weitere Neuerungen sollen im Sommer folgen





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