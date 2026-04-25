AMD: Experte sieht weiterhin großes Wachstumspotenzial

Unser Börsenexperte François Bloch analysiert Advanced Micro Devices Inc. und prognostiziert ein starkes Wachstum bis 2028. Trotz der bereits hohen Rendite empfiehlt er den Kauf der Aktie.

In seinem täglichen Börse n-Blog «Money» beleuchtet unser Experte François Bloch eine interessante Aktie , sei es eine vielversprechende oder eine schwächelnde. Heute steht Advanced Micro Devices Inc. im Fokus.

Die allgemeine Marktlage zeigt einen SMI über dem Niveau von 11'444 (aktuell: 13'151) und eine leichte negative Entwicklung an den US-Wertschriftenmärkten von -0.41 %. Es wird erwartet, dass die Zinsen in den USA bis Mitte 2026 gesenkt werden. Gold hat die Marke von 2’560 US-Dollar pro Unze überschritten (aktuell: 4’681 US-Dollar), während Ölpreise steigen (aktuell: 97.49 US-Dollar). Apple (Börsensymbol: AAPL US) verzeichnet eine positive Entwicklung mit gedeckten Calls, deren Einsatz empfohlen wird.

Advanced Micro Devices, Inc. ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Halbleitern und Mikroprozessoren. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Prozessoren, Chips, Grafikkarten, Verbindungsprodukte und Adapter, die hauptsächlich in Computern, Servern, Workstations, Smartphones und Spielkonsolen eingesetzt werden. Geografisch verteilt sich der Nettoumsatz wie folgt: Vereinigte Staaten (32,8 %), China (22,4 %), Taiwan (15 %), Singapur (12,4 %) und andere Regionen (17,4 %).

Mit einer Belegschaft von 31'000 Mitarbeitern ist AMD ein bedeutender Akteur in der globalen Technologiebranche. Trotz der bereits beeindruckenden Performance der Aktie in den letzten drei Jahren mit einer Rendite von +223.2 % empfiehlt unser Experte den Erwerb der AMD-Papiere (Börsensymbol: AMD US). Er verfolgt die Entwicklung des Unternehmens mit Sitz in den USA seit längerem und prognostiziert ein weiteres Wachstum. Der Buchwert je Aktie wird voraussichtlich von 34.63 US-Dollar im Jahr 2023 auf 62.17 US-Dollar bis 2028 steigen.

Auch das Betriebsergebnis (EBIT) soll sich deutlich verbessern, von 4,854 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf voraussichtlich 29,022 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028. Diese positiven Aussichten deuten darauf hin, dass AMD gut positioniert ist, um in den nächsten fünf Jahren eine höhere Rendite als der S&P 500 Index zu erzielen. Tatsächlich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten um 223.2 % zugelegt, während der S&P 500 Index im gleichen Zeitraum lediglich um 31.4 % gestiegen ist.

Die Analyse von François Bloch basiert auf fundierten Modellen und einer detaillierten Beobachtung des Unternehmens. Er betont die starke Position von AMD im Halbleitermarkt und die vielversprechenden Wachstumsaussichten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass unser Experte in keinem der besprochenen Titel aktiv investiert ist. Anleger, die die hier präsentierten Börsentipps umsetzen, handeln auf eigenes Risiko.

Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Verluste. AMD ist ein Unternehmen der XXL-Liga, das in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Performance von 263.9 Prozent erzielt hat. Die Kombination aus innovativen Produkten, einer starken Marktposition und einem erfahrenen Managementteam macht AMD zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern in verschiedenen Branchen, wie beispielsweise im Bereich künstliche Intelligenz und Cloud Computing, dürfte das Wachstum von AMD in den kommenden Jahren weiter beflügeln.

Die Analyse unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Recherche und Risikobewertung vor jeder Anlageentscheidung. Die hier präsentierten Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar





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