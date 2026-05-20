Ambiq Micro: Halbleiter mit minimalem Stromverbrauch für smarte Uhren und Brillen

Der texanische Chipdesigner Ambiq Micro liefert Halbleiter, die zehnmal weniger Energie benötigen als die Konkurrenz. Die Produkte eignen sich für smarte Uhren und Brillen und kommen in einem Pilotprojekt mit AMS Osram zum Einsatz. Der Umsatz stieg im ersten Quartal fast 60% auf 25,1 Mio. $.

Der texanische Chipdesigner liefert Halbleiter , die zehnmal weniger Energie benötigen als die Konkurrenz. So eignen sich die Produkte etwa für smarte Uhren oder Brillen und kommen auch in einem Pilotprojekt mit AMS Osram zum Einsatz.

Der Halbleiterhersteller Ambiq Micro, gegründet 2010 von Forschern der Universität Michigan, designt Produkte, die bei Auftragsfertigern produziert werden. Normale Chips benötigen für den Betrieb eine Spannung zwischen 1 und 1,2 Volt, während die neuesten Halbleiter von Ambiq mit einem Viertel davon aus kommen, was den Stromverbrauch um das Zehnfache gegenüber konventionellen Halbleitern reduziert. Im März hat das Unternehmen eine neue Produktfamilie vorgestellt, die sich für smarte Brillen eignet.

Die Ingenieure des an der Schweizer Börse kotierten Halbleiterherstellers AMS Osram arbeiten mit denen von Ambiq bei der tragbaren Herzüberwachung zusammen. Kunden hierfür gibt es allerdings noch keine. Ambiqs Lösungen haben sich in der Praxis bewährt, und der Umsatz stieg im ersten Quartal fast 60% auf 25,1 Mio. $.

Der starke Anstieg der Ambiq-Aktie nach den Quartalszahlen mahnt zur Vorsicht, aber ein Rücksetzer würde für den Aufbau einer Position sprechen, denn die Rechenleistung wird künftig immer stärker in die Endgeräte verlagert





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