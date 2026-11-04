Amazon Black Friday 2026: Startdatum und Angebote im Überblick

Wann startet der Amazon Black Friday 2026? Wir analysieren die voraussichtlichen Termine basierend auf Vorjahren und vergleichen die Angebote von MediaMarkt und Saturn.

Der Black Friday 2026 fällt auf den Freitag, den 27. November, und markiert den jährlichen Höhepunkt des Online-Shoppings. Amazon plant dabei, seine exklusiven Preisnachlässe für Elektronik, Haushaltsgeräte und weitere Produktkategorien bereits vor diesem eigentlichen Shopping-Tag zu starten. Händler nutzen diesen Zeitraum strategisch, um Kunden schon Tage im Voraus an ihre Plattformen zu binden.

Zeitplan und Startdatum

Obwohl Amazon ein offizielles Startdatum für die Black Week 2026 bisher nicht kommuniziert hat, liefern historische Daten wertvolle Hinweise. Im Vorjahr, also im Jahr 2025, lief die Rabattaktion vom 20. November bis zum 1. Dezember. Unter der Annahme, dass der Onlinehändler einem ähnlichen Zeitplan folgt, könnten die aktuellen Angebote bereits am 19. November 2026 beginnen und bis zum Cyber Monday, dem 30. November 2026, andauern.

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Strategien für Preisfinder

Käufer sollten ihre gewünschten Produkte bereits vor Beginn der Rabattwoche intensiv beobachten, um reale Preisnachlässe von Marketing-Tricks zu unterscheiden. Die Nutzung der Amazon-Wunschliste ermöglicht es, Artikel vormerken und über Benachrichtigungen informiert zu werden. Preisvergleichsportale bieten zusätzlich eine transparente Übersicht über die Entwicklung der Verkaufspreise und helfen, den besten Zeitpunkt für den Kauf zu identifizieren.

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MediaMarkt und Saturn Aktionen

Während Amazon seine Termine noch offen hält, haben MediaMarkt und Saturn ihre Black-Friday-Kampagne bereits am 3. November 2026 um 9 Uhr gestartet. Diese retailer starten früher als üblich, um Kunden frühzeitig in ihre Filialen und Online-Shops zu locken. Die gesamten Sonderangebote bei MediaMarkt und Saturn laufen bis zum 30. November 2026 um 8.59 Uhr und bieten somit einen erweiterten Zeitraum für Schnäppchenjäger.

Warnung vor falschen Rabatten

Vorsicht ist bei besonders hohen Rabattversprechen der großen Händler geboten, da diese sich manchmal auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers und nicht auf den zuletzt üblichen Verkaufspreis beziehen. Ein direkter Vergleich mit anderen Shops oder historischen Preisen kann deshalb bares Geld sparen und enttäuschende Überraschungen vermeiden. Informierte Verbraucher nutzen diese Strategien, um im Jahr 2026 das Maximum aus den saisonalen Angeboten herauszuholen.