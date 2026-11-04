Amag verkauft Xenonbirnen für 338 Franken, während Online-Händler sie für 38 Franken anbieten. Experten kritisieren Margenstrategie der Autohersteller bei Ersatzteilen.

Der Autohändler Amag verkauft eine Xenonbirne für einen Skoda zu einem Preis von 338 Franken. Dieser Betrag ist neunmal höher als der Preis für das exakt gleiche Bauteil bei einem konkurrierenden Onlinehändler, der es für 38 Franken anbietet.

Markus Henzi stieß bei seiner Suche nach einem Ersatzteil auf diese massive Diskrepanz und kontaktierte daraufhin den Generalimporteur zur Klärung der Preisbildung. Er erwartete eine Erklärung für den extremen Unterschied zwischen dem Angebot des Fachhändlers und dem reinen Marktpreis im Internet.

Preisbegründung von Amag und Qualität

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Amag bestätigt in der Kommunikation mit Markus Henzi, dass der Preis von 338 Franken vollständig korrekt sei. Das Unternehmen verweist dabei auf komplexe Faktoren, die zur Preisgestaltung beitragen. Neben steigenden Lebenshaltungskosten und der aktuellen Inflationsentwicklung nennen Verantwortliche auch geopolitische Spannungen als Einflussgröße für die Kostenentwicklung. Die Marke argumentiert, dass der Preis nicht nur das physische Bauteil selbst abdeckt. Vielmehr fließen klar definierte Qualitätsstandards des Herstellers in den Kalkül ein, die die Langzeitverfügbarkeit sicherstellen.

Verfügbarkeit und Garantieleistungen

Neben dem Produkt selbst zahlt der Kunde auch für das umfassende Servicenetz des Herstellers. Amag stellt heraus, dass der Preis die Garantie- und Beratungsleistungen umfasst, die über das autorisierte Partnernetz in der gesamten Schweiz verfügbar sind. Kunden erhalten so nicht nur eine Birne, sondern auch den Support, der mit dem Kauf verbunden ist. Kritiker fragen sich jedoch, ob diese Faktoren die neuntausend Prozent Preisdifferenz im Vergleich zu günstigeren Online-Quellen rechtfertigen können. Die Begründung stößt bei Verbrauchern oft auf skeptische Resonanz, da die sichtbaren Kosten für das Glas und das Metall gering ausfallen.

Lieferkette und Margen bei Osram

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Die eigentliche Produktion der Birne findet bei Osram statt, wo die Herstellungskosten für ein solches Standardteil als äußerst gering einzustufen sind. Dennoch erreicht das Teil am Ende der Kette den hohen Endverkaufspreis. Der Weg vom Werk des Herstellers bis zur Theke im Autohaus führt über mehrere Ebenen der VW-Gruppe und später des Amag-Konzerns. An jeder dieser Stationen werden weitere Kosten und Margen auf den ursprünglichen Preis aufgeschlagen. Diese kumulierten Aufschläge verwandeln ein günstiges Industrieprodukt in ein teures Originalersatzteil. Amag weigert sich jedoch, detaillierte Auskünfte zur internen Lieferkette oder zur genauen Aufteilung der Margen zu geben.

Problem bei modernen Scheinwerfern

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei komplexeren Bauteilen wie Scheinwerfern, wo das Angebot an Einzelersatzteilen stark eingeschränkt ist. Michael Tschabold erlebte dies bei seiner Marke, die eine komplette Rückleuchte bei einem kleinen Riss der Plexiglasscheibe austauschte. Die Kosten beliefen sich auf satte 1550 Franken, obwohl eigentlich nur das äußere Glas beschädigt war. Der Garagist teilte mit, dass kein Ersatzteil für die einzelne Scheibe verfügbar sei. Dies sei technisch bedingt, da moderne Leuchteneinheiten hermetisch versiegelt sind. Diese Bauweise schützt zwar vor Feuchtigkeit und Schmutz, macht Reparaturen aber nahezu unmöglich.

Marktstellung und Expertenmeinung

Experten wie der Professor für Versicherungswirtschaft Martin Eling bestätigen, dass für hochpreisige Bauteile wie moderne LED-Scheinwerfer praktisch keine Einzelersatzteile existieren. Die Gehäuse gelten heute als kaum reparierbar, was den Markengiganten eine starke Position verschafft. Durch rückläufige Verkaufszahlen bei Neuwagen mit tiefen Margen versuchen die Konzerne, diesen Verlust über Ersatzteile und Service auszugleichen. Dies führt dazu, dass die Margen bei Wartung und Teilen entsprechend hoch angesetzt werden. Die Versicherer verzeichnen in ihren jährlichen Auswertungen daher einen stetigen Anstieg der Kosten für Autoersatzteile und Reparaturen.

Herausforderungen für freie Werkstätten

Neben den Preisfragen gibt es auch strukturelle Hürden für unabhängige Garagen. Diese müssen Steuergeräte von Neuteilen wie Scheinwerfern vor dem Einbau mit spezieller Software codieren. Dieser Aufwand und die damit verbundenen Kosten erschweren den freien Werkstätten den Wettbewerb gegenüber den markengebundenen Konkurrenten. Auto-Schweiz, der Verband der Importeure, weist darauf hin, dass Ersatzteile sehr wohl auch an freie Betriebe verkauft werden. Der mangelnde Informationszugang sei auf vorangehende Investitionen zurückzuführen, die Drittbetriebe nicht leisten könnten. Dennoch bleibt die Kritik an der Marktmacht der Hersteller und den daraus resultierenden Preisen für Verbraucher bestehen.