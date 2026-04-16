Aluminiumpreis steigt aufgrund von Nahost-Konflikt – Börsen unter Druck durch defensive Werte

Der Aluminiumpreis erreicht neue Höchststände, befeuert durch die Sorge vor Angebotsengpässen im Nahen Osten. Gleichzeitig kämpfen defensive Schwergewichte und enttäuschende Unternehmenszahlen mit der Leitbörse, während Anleger auf Signale aus Teheran und Washington warten. Positive Impulse kommen aus China. Eine mögliche Teilöffnung der Straße von Hormus bietet Hoffnung auf Entspannung.

Die unaufhörliche Furcht vor einem spürbaren Angebotsdefizit auf dem globalen Markt, bedingt durch den andauernden militärischen Konflikt im Nahen Osten, lässt den Preis für Aluminium unaufhaltsam in die Höhe schnellen.

Dieses essenzielle Industriemetall, dessen Anwendungsspektrum sich von der Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Verpackungsbranche erstreckt, hat seit dem Ausbruch der Kampfhandlungen Ende Februar eine beeindruckende Preissteigerung von fast 17 Prozent erfahren und notiert derzeit bei 3672. Diese Entwicklung ist direkt auf die Produktionsausfälle und Beschädigungen lokaler Aluminiumhütten in der Golfregion zurückzuführen, die im vergangenen Jahr immerhin rund neun Prozent des weltweiten Bedarfs deckten. Analysten von Goldman Sachs äußerten sich besorgt und prognostizierten aufgrund der fortwährenden Lieferstörungen im Nahen Osten weitere Preisaufschläge. Parallel zu dieser Rohstoffrallye sehen sich die Börsenmärkte mit einer bemerkenswerten Dynamik konfrontiert. Schwache defensive Schwergewichte üben weiterhin Druck auf den Leitindex aus und halten ihn im negativen Terrain. Trotzdem sollten die gegenwärtigen leichten Abgaben angesichts der fulminanten Erholung der vergangenen Wochen nicht überbewertet werden. Vielmehr scheint es, dass die Investoren gespannt auf das entscheidende Signal aus Teheran und Washington warten, um anschließend eine kräftige Kursrallye zu starten, wie ein versierter Händler überzeugend darlegt. Positive Nachrichten erreichen die Märkte ferner aus Asien, wo überraschend gute Konjunkturdaten aus China für Aufwind sorgen. Sowohl die Industrieproduktion als auch das chinesische Bruttoinlandsprodukt übertrafen die Erwartungen. Dies ist von besonderer Bedeutung, da der jüngste Konflikt im Iran Befürchtungen hinsichtlich der globalen Konjunkturentwicklung ausgelöst hatte. Die aktuellen Daten deuten jedoch auf eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der wichtigsten Volkswirtschaften hin und schüren die Hoffnung auf geringere Bremsspuren in der globalen Wirtschaft. Besonders starke Rückgänge verzeichnete der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli, der am heutigen Tag seine Generalversammlung abhält – die erste unter der Ägide des neuen Chefs. Die Aktie verlor 1,3 Prozent, da die Ausblicke des Unternehmens die Erwartungen der Analysten verfehlten. Im Gegensatz dazu zeigten sich die Vorgaben der Wall Street sehr stark, ebenso wie die deutlich besser als erwarteten Zahlen von Alphabet, dem Branchenriesen. Die Aktie des Schokoladenherstellers wurde mit 16,7 Prozent abgestraft, nachdem bekannt wurde, dass er im ersten Semester seines Geschäftsjahres weniger Schokolade verkauft hat und die Prognosen aktualisiert wurden. Insbesondere der in Aussicht gestellte EBIT-Rückgang stieß bei den Anlegern auf wenig Gegenliebe. Auch andere Werte wie die Aktien von Nestlé, die 1,4 Prozent verloren, und die von Roche, die 9,0 Prozent abrutschten, gerieten nach Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen unter Verkaufsdruck. Die Zahlen fielen massiv unter die Erwartungen, was zu deutlichen Kursverlusten führte. Generell machen die jüngsten Bewegungen an den Aktienmärkten den Eindruck, dass die Investoren sich mehr oder weniger in Stellung gebracht haben und letztlich nur auf das erlösende Signal aus Washington und Teheran warten, um eine dynamische Rallye zu starten. Die Hoffnung auf weitere Friedensbemühungen zwischen dem Iran und den USA könnte indes eher für eine leichte Erholung sprechen. In den USA hat die allgemeine Marktstimmung zur Steigerung des marktbreiten Index beigetragen. Die notierten Werte stiegen um 0,4 Prozent auf 4043,64 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte um 0,6 Prozent auf 4713,95 Punkte zu. Der Hang Seng Index der Börse Hongkong notierte 1,3 Prozent höher bei 3820,66 Zählern. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte um 0,3 Prozent zu und steuerte damit auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Die Gewinne in der Region würden von der KI-bezogenen Nachfrage angetrieben, die relativ von den direkten Auswirkungen des Ölschocks abgeschirmt sein dürfte, was die Stimmung für Schwellenländeraktien insgesamt positiv gestimmt sein lässt





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Aluminiumpreis Nahost-Konflikt Börse Rohstoffe Angebotsdefizit

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