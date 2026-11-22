Was darf in die Kartonsammlung? Fakten zur Altpapier-Trennung in der Schweiz, Recyclingquoten und Tipps für saubere Sortenreinheit beim Mülltrennen.

In der Schweiz stellen die Haushalte jährlich zwischen 140 und 160 Kilogramm Altpapier und Karton auf die Strasse. Diese riesige Menge von rund 1,1 Millionen Tonnen ist der entscheidende Rohstoff für die Herstellung neuer Papier- und Kartonprodukte. Die effiziente Wiederverwertung hängt jedoch fundamental von der korrekten Trennung durch die Konsumenten ab. Fremdstoffe wie Kunststoffe, Leime, Lacke oder Lebensmittelreste behindern den Prozess massiv und machen das Recycling teurer.

Regeln für saubere Altpapiersammlung

Die Sammlung von Altpapier unterliegt strengen Qualitätsstandards, die von den sammelnden und verwertenden Unternehmen festgelegt werden. Ziel ist es, sortenreines und sauberes Material zu gewinnen, da Verunreinigungen die Maschinen beschädigen oder die Verarbeitung erheblich erschweren können. Fettige Pizzakartons und beschichtete Verpackungen müssen dabei mühsam entfernt werden, weshalb Sammelunternehmen reineres Material priorisieren.

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Obwohl die Routine des Bündelns im Alltag verankert ist, landen jährlich mehr als 100 Kilogramm pro Kopf im falschen Sammelbehälter. Viele Bürger sind unsicher, welche Papierarten wohin gehören. Dabei gilt: Je reiner das gesammelte Gut ist, desto höher kann der Sammler es verkaufen. Gleichzeitig profitieren die Hersteller von kostengünstigeren Prozessen und können hochwertigere Endprodukte fabrizieren.

Industrielle Aufbereitung und Recyclingquoten

Das Papierrecycling in der Schweiz ist privatwirtschaftlich organisiert. Sammelfirmen holen die Bündel ab, sortieren diese und verkaufen das Material an Verarbeiter. 80 bis 90 Prozent der für die hiesige Papierherstellung benötigten Fasern stammen aus diesem Sammelgut. Ein Teil wird importiert, da die inländische Aufbringung nicht immer ausreicht. Der Verein Schweizerischer Papierindustrieller betont, dass die Schweiz ihren Wald historisch nie für die Papierherstellung bewirtschaftet hat.

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Die industrielle Verarbeitung beginnt mit dem Zerkleinern des angelieferten Materials in einem heißen Wasserbad. Nur die Fasern sind für die neue Produktion interessant; Leim, Kunststoffe und Metallklammern werden maschinell abgesondert. Für weißes Papier kommt zudem ein Verfahren zur Entfernung der Druckfarbe hinzu. Die Faserbreimasse wird schließlich mit Stärke und Farbstoffen zu neuem Papier weiterverarbeitet.

Wirtschaftliche Bedeutung und regionale Unterschiede

In der Deutschschweiz überwiegt die getrennte Sammlung von Papier und Karton, während in der Romandie beide Stoffe gemeinsam eingesammelt und später getrennt werden. Die Model Group verarbeitete im Jahr 2025 laut eigenen Angaben 837.000 Tonnen Sammelpapier und -karton zu neuen Produkten. Paul Fischer von der Model Group in Weinfelden TG erläutert, dass besonders weiße und reißfeste Papiere chemischen Zellstoff benötigen, der ausschließlich aus dem Ausland bezogen wird.

Die öffentlichen Hand stellt lediglich Infrastruktur bereit, wie Lagerorte in kleineren Gemeinden. In größeren Städten übernehmen öffentliche Recyclingorganisationen die Abholung. Die Sammelfirma übernimmt das Gut vom öffentlichen Dienst. In ländlichen Regionen hollen oft Vereine die Bündel ab und erhalten dafür einen Betrag pro Tonne vom professionellen Sammelunternehmen. Diese Struktur sichert die flächendeckende Versorgung der Industrie mit wichtigen Recyclingfasern.