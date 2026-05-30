Altersvorsorge in der Schweiz: Mehrwertsteuererhöhung und Lebenszeitarbeitsmodell

Die Diskussion über die Altersvorsorge in der Schweiz hält an. Die Mehrwertsteuererhöhung bis 2033 ist ein Kompromissvorschlag, damit man danach über eine gesamthafte Sanierung der AHV diskutieren kann. Die Probleme müssen angegangen werden, sprich über das Rentenalter gesprochen werden.

Die Diskussion über die Altersvorsorge in der Schweiz hält an. Die Mehrwertsteuererhöhung bis 2033 ist ein Kompromissvorschlag, damit man danach über eine gesamthafte Sanierung der AHV diskutieren kann.

Die Probleme müssen angegangen werden, sprich über das Rentenalter gesprochen werden. Das Rentenalter könnte an den AHV-Fonds geknüpft werden. Von fix bestimmten Alterszahlen hält Bischof nicht viel, von einem Lebenszeitarbeitsmodell hingegen schon. Ein solches Modell würde bedeuten, dass man schaut, wie viele Jahre ein einzelner Mensch in vollen Beitragsjahren gearbeitet hat.

Die kk-prämien steigen ins unermessliche und jetzt sollen wir noch länger arbeiten? Die löhne steigen auch nicht. Fakt ist, die Politik hat nichts im Griff und unser Lebensstandard sinkt seit Jahren massiv





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Altersvorsorge Mehrwertsteuererhöhung Lebenszeitarbeitsmodell AHV-Sanierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reena Krishnaraja: Comedy-Talent begeistert mit Soloprogramm «Kurkuma»Die 22-jährige Reena tourt durch die Schweiz und verbindet Kulturen mit Humor.

Read more »

Was würde ein Ja zur «Keine 10-Millionen-Schweiz» bedeuten?Wie könnte die Schweiz die Zuwanderung einschränken?

Read more »

Trockene Sommer werden häufiger: Die globale Erwärmung trifft die Schweiz hartDie globale Erwärmung trifft die Schweiz hart, obwohl das gestrichene Extrem-Szenario der Klima-Wissenschaft nichts daran ändert. Die Forschenden haben das schlimmste Modell zurückgezogen, aber auch das Zweitschlimmste verheisst grosse Herausforderungen - besonders für die Schweiz.

Read more »

Island gilt nun als teuerstes Land der Welt vor der SchweizIsland überholt die Schweiz bei den Lebenshaltungskosten und führt damit erstmals wieder die weltweite Preisrangliste an.

Read more »