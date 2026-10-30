Alterskontrolle für Vapes: Kinder bestellen Suchtmittel im Internet

Eine Untersuchung des Konsumentenschutzes zeigt, dass Minderjährige problemlos E-Zigaretten in vielen Onlineshops kaufen können. Trotz legaler Verkaufsverbote für Kinder schaffen es Jugendliche, die Altersprüfung zu umgehen - oft einfach durch das Wegklicken eines Pop-up-Fensters oder die Angabe falscher Daten. Die Folgen sind erschreckend: Suchtmittel landen in Kinderhänden, während Händler wie Coop und Brack den Vorwürfen widersprechen und Verbesserungen versprechen.

Im Rahmen des Tests versuchten Minderjährige in 22 Onlineshops Vapes zu bestellen. Das Produkt sollte an die Postadresse einer erwachsenen Person geliefert werden, beispielsweise eines Elternteils mit gleichem Nachnamen.

In elf der getesteten Shops klappte die Bestellung, wie der Konsumentenschutz schreibt. Das Resultat der Untersuchung sei schockierend, wird Geschäftsführerin Sara Stalder zitiert.

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Vapes bei Brack und Coop bestellbar

'Kinder können im Internet ungehindert Suchtmittel bestellen. ' Zu den Anbietern, die im Test durchfielen, gehören unter anderem die grossen Händler Brack und Coop. Im Onlineshop von Coop habe die Alterskontrolle umgangen werden können, indem statt einer persönlichen Übergabe der E-Zigaretten eine Deponierung an der Haustür gewählt worden sei. In anderen Fällen hätten die Jugendlichen einfach ein erfundenes Geburtsdatum angeben können.

Wenige Tage später seien die Vapes geliefert worden. Viele der geprüften Shops setzten auf Pop-up-Fenster mit der Frage 'Bist du schon 18? Ja / Nein', die sich wegklicken liessen. Einen richtigen Altersnachweis hätten die elf Onlineshops nicht verlangt.

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Eine solche Selbstdeklaration könne jedes Kind in Sekunden umgehen, kritisiert Sara Stalder. Der Konsumentenschutz fordert von den betroffenen Händlern verbindliche Alterskontrollen. Doch nicht alle grossen Anbieter lassen sich austricksen. Unter anderem Galaxus und der Onlineshop von K-Kiosk hätten einen Scan eines gültigen Ausweises verlangt, schreibt der Konsumentenschutz.

Coop plant weitere Massnahmen

Dasselbe taten neun andere Shops. In diesen Fällen sei die Testbestellung abgebrochen worden. sagt Coop zur Auswertung, die Resultate würden den Bestimmungen von Coop widersprechen. Man nehme das ernst und plane weitere Massnahmen. Konkretere Angaben macht der Detailhändler keine.

Brack wehrt sich gegen die Vorwürfe des Konsumentenschutzes. Das Alter werde bei jeder Bestellung anhand von Namen und Adresse geprüft. Gebe es Unklarheiten, werde die Bestellung gestoppt und eine Ausweiskopie verlangt. Da im Test jedoch Name und Adresse einer volljährigen Person verwendet worden seien, habe das System die Bestellung durchgewinkt.

Ausweiskontrolle ab 2027 bei Brack

Man werde darum ab dem ersten Quartal 2027 eine Ausweiskontrolle einführen. Andere Händler haben laut Konsumentenschutz ebenfalls bereits reagiert und eine Altersprüfung eingeführt oder ihren Onlineshop vorübergehend vom Netz genommen.