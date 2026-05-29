Altdorfer Ausweis startet - neue lokale Vergünstigungen und grenzüberschreitende Kooperation mit Bellinzona

Die Gemeinde Altdorf führt einen zweijährigen Altdorfer Ausweis ein, der allen Einwohnern Vergünstigungen in Sport‑ und Freizeiteinrichtungen sowohl vor Ort als auch in Bellinzona gewährt. Das Projekt stärkt die lokale Identität und fördert den Austausch mit dem Tessiner Nachbarort.

Die Gemeinde Altdorf hat kürzlich den sogenannten Altdorfer Ausweis eingeführt, ein neues Bürgerinstrument, das den Einwohnern diverse lokale Vergünstigungen in unterschiedlichen Bereichen eröffnet. Ziel des Projektes ist es, die Attraktivität des Ortes zu steigern, die Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrer Heimat zu stärken und gleichzeitig den Austausch mit benachbarten Regionen zu fördern.

Der Ausweis richtet sich an alle im Kanton Schwyz ansässigen Personen, ungeachtet ihres Alters, ihrer Nationalität oder ihres beruflichen Status. Er ist zweijährig gültig und muss stets zusammen mit einem amtlichen Identitätsnachweis, etwa einem Personalausweis oder Reisepass, vorgezeigt werden. Die Beantragung ist sowohl digital über den Online‑Schalter der Gemeindeverwaltung als auch persönlich im Gemeindehaus möglich, wodurch den Bürgern flexible Optionen eingeräumt werden.

Die Inspiration zu diesem Vorhaben stammt von einem vergleichbaren Modell, das bereits im Tessiner Kantonshauptort Bellinzona erfolgreich umgesetzt wird. Die Tourismuskommission von Altdorf, deren Vorsitzender Ruedi Bomatter zugleich als Stellvertreter des Gemeindepräsidenten fungiert, hat das Bellinzona‑Projekt studiert und anschließend die Entscheidung getroffen, ein analoges System zu etablieren.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Bellinzona entsteht ein gegenseitiges Netz von Vergünstigungen: Altdorfer Inhaber des Ausweises erhalten ermäßigte Eintrittspreise für das Schwimmbad sowie die Eishalle in Bellinzona, während die Bewohner von Bellinzona im Gegenzug Anspruch auf reduzierte Tarife bei vergleichbaren Einrichtungen in Altdorf haben. Diese bilaterale Kooperation soll nicht nur den Tourismus beflügeln, sondern auch den kulturellen Austausch zwischen den beiden Gemeinden intensivieren.

Der Altdorfer Ausweis wird über einen eigens gestalteten Flyer verbreitet, der in den Briefkästen der Hausanschriften landet und die wichtigsten Informationen übersichtlich zusammenfasst. Darin werden die Vorteile wie Preisnachlässe bei Sport- und Freizeiteinrichtungen, Rabatte in teilnehmenden Geschäften sowie spezielle Angebote im öffentlichen Nahverkehr klar herausgestellt.

Zudem wird betont, dass der Ausweis kein eigenständiges Reisedokument darstellt, sondern lediglich als Ergänzung zum bestehenden Personalausweis fungiert. Die Gemeinde plant, das Angebot im Laufe des ersten Jahres kontinuierlich zu evaluieren und gegebenenfalls weitere Partnerunternehmen sowie zusätzliche Vergünstigungen in das Konzept zu integrieren, um den Nutzen für die Bevölkerung langfristig zu maximieren. Durch die Kombination aus lokaler Identitätsförderung und grenzüberschreitender Zusammenarbeit möchte Altdorf seine Position als lebendige und einladende Gemeinde weiter festigen





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