Alpine Divorce: Die Bergtour, die das Ende einer Beziehung bedeutet

Der Begriff "Alpine Divorce" beschreibt Situationen, in denen jemand seinen Partner oder seine Partnerin während einer Wanderung oder Bergtour zurücklässt. Die Umstände variieren, aber die Erfahrung führt schliesslich oft zur Trennung.

Während wir liefen, begann er zu sprinten und liess mich komplett hinter sich auf einem Trail, den ich nicht kannte. Es wurde dunkel und ich hatte keine Stirnlampe dabei.

So und ähnlich lauten die Geschichten in Online-Foren und auf Tiktok - meist von Frauen geteilt. Ein Begriff dafür macht seit einigen Monaten die Runde: "Alpine Divorce", was so viel wie "Alpine Scheidung" bedeutet. Bezeichnet werden damit Situationen, in denen jemand seinen Partner oder seine Partnerin während einer Wanderung oder Bergtour zurücklässt. Die Umstände variieren: Mal geht ein Streit voraus, mal gibt es konditionelle Unterschiede, mal wird die Tour zum symbolischen Beziehungsbruch.

Am Berg zurückgelassen Der Begriff kursiert seit Februar 2026, Auslöser war das Urteil gegen einen österreichischen Bergsteiger wegen fahrlässiger Tötung seiner Freundin am Grossglockner. Dieser Fall ist ein extremer Einzelfall unter hochalpinen Bedingungen mit tödlichem Ausgang und juristischen Folgen. Aber seitdem füllen sich die Foren und Social-Media-Feeds mit Geschichten von Personen, die am Berg von ihrer Begleitung zurückgelassen wurden. In einem Video beschreibt eine Betroffene: "Ich schrie seinen Namen, aber er drehte sich nicht mal um.

" Bei den meisten führt die Erfahrung schliesslich zur Trennung. Am Berg zeigt sich, wer man wirklich ist Alpine Touren sind Extremsituationen, körperlich wie emotional. Sie zeigen, was auch in anderen Lebensbereichen gilt: In herausfordernden Momenten wünschen wir uns einen verlässlichen Partner - jemanden, der sich selbst regulieren kann, empathisch ist und Prioritäten setzen kann. Das ist "Alpine Divorce" Box aufklappen Box zuklappen Der englische Ausdruck "Alpine Divorce" ist ein Neologismus und kein etablierter Fachbegriff.

Ganz neu ist er nicht: Er geht auf die Kurzgeschichte "An Alpine Divorce" des schottisch-kanadischen Schriftstellers Robert Barr aus dem Jahr 1893 zurück, in der ein Mann plant, seine Frau in den Bergen umzubringen.

"Am Berg sieht man, wie jemand wirklich in einer Beziehung ist", erklärt die Psychologin und Paartherapeutin Ines Schweizer. Für sie ist das wahre Phänomen hinter "Alpine Divorce" die Bindungsverletzung. Eine zentrale Frage in jeder Beziehung laute: "Wie verlässlich bist du als Partner, wenn es mir schlecht geht?

" Durchziehen um jeden Preis Dass es manchen schwerfällt, das Tempo an andere anzupassen, hänge vor allem mit der Sozialisation zusammen. Es gibt dahingehend geschlechtsspezifische Unterschiede - Männer würden gesellschaftlich stärker auf Wettbewerb, Autonomie und Leistung getrimmt, Frauen eher auf Empathie und Gemeinschaft.

"In Extremsituationen fallen wir schnell in Rollenbilder und alte Muster zurück. Wer vorauseilt, hat möglicherweise gelernt: Ich muss es allein schaffen", ergänzt Schweizer. Das "Durchziehen um jeden Preis" erklärt sie sich durch ein Zusammenspiel von Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung.

"Es geht dabei um Wettbewerb, Autonomie und um das Bezwingen der Natur. Solche Dynamiken sind nicht auf Paare beschränkt - sie zeigen sich auch in Freundschaften und alltäglichen Situationen.

" Schweizer warnt vor einer Vereinfachung: Männer sind nicht immer Täter und Frauen nicht immer Opfer. Es sind hochkomplexe Situationen, und Eigenverantwortung gelte für alle. NZZ Format Tod am Matterhorn - Warum Bergsteiger die Gefahren unterschätzen Dokus & Reportagen Laufzeit 51 Minuten. 51 Minuten Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen Zusammen rauf, zusammen runter Severin Karrer, Fachleiter Ausbildung beim SAC, dem Schweizer Alpen-Club, ist ausgebildeter Bergführer und führt auch privat Gäste.

Ihm persönlich seien keine Fälle von "Alpine Divorce" bekannt. Verantwortung am Berg Box aufklappen Box zuklappen Der Fall am Grossglockner löste eine grosse Debatte über Verantwortung am Berg aus. Grundsätzlich gilt in der Schweiz wie anderswo zwar Eigenverantwortung im freien Gelände, aber wer andere durch sein Verhalten konkret gefährdet, kann rechtliche Konsequenzen tragen - so die Beratungsstelle für Unfallverhütung. Wie genau das im Einzelfall aussieht, ist rechtlich aber alles andere als eindeutig.

Jemanden hilflos am Berg in einer kritischen Situation zurückzulassen, sei aus seiner Sicht ein No-Go. Dass es so weit komme, müsse schon im Vorfeld etwas falsch gelaufen sein.

"Man geht zusammen in die Berge und kommt zusammen wieder zurück. Und man passt sich dem schwächsten Glied in dieser Kette an", das sei das Grundprinzip im Bergsport, so Karrer. Zentral seien eine saubere Selbsteinschätzung und offene Kommunikation, auf die auch in den Ausbildungskursen beim SAC viel Wert gelegt werde.

"Wenn eine Person über viel mehr Erfahrung verfügt, dann übernimmt diese automatisch eine faktische Führerschaft. Wichtig ist, dass man das in so einer Konstellation auch anspricht





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