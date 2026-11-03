Alpensounds im Berner Museum: Tradition trifft Experiment

Das Alpine Museum Bern öffnet ab Freitag seine neue Ausstellung Alpensounds. Sie kombiniert Volksmusik mit moderner Technik und hinterfragt Schweizer Identitätsmythen.

Das Alpine Museum in Bern präsentiert ab Freitag seine neue Ausstellung Alpensounds. Sie stellt die gängigen Klischees der schweizerischen Musiktradition in Frage und untersucht das Spannungsfeld zwischen bewahrtem Kulturerbe und musikalischem Experiment. Die Eröffnungsfeier markiert den Start einer Reise durch vielfältige Klangwelten, die sich an ein breites Publikum richten.

Mythen und kulturelle Identität hinterfragen

Die Ausstellung widmet sich explizit den Mythen der Alpenregion sowie deren politischer Vereinnahmung. Sie beleuchtet, wie konstruierte Vorstellungen einer Schweizer Identität entstanden sind. Dabei zeigt das Alpine Museum auf, wie Einflüsse aus anderen Regionen die hiesigen Musiktraditionen seit jeher prägen. Besucherinnen und Besucher treffen in den Ausstellungsräumen nicht auf vorgefertigte statische Bilder, sondern auf sich wandelnde akustische Erfahrungen.

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25 Künstler und moderne Klangexperimente

Für dieses anspruchsvolle Projekt hat das Alpine Museum eng mit 25 Volksmusikerinnen und -musikern zusammengearbeitet, wie das Haus in einer Mitteilung am Dienstag bekannt gab. Zehn ausgewählte Persönlichkeiten aus der aktuellen Musikszene stehen stellvertretend für die gelebte Vielfalt der Szene. Das Spektrum der vorgestellten Künstler reicht von einer jungen Sennerin bis hin zu einem Musiker, der traditionelle Alpentöne mit modernen Techno-Beats verbindet.

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Interaktive Erlebnisse und gemeinsames Musizieren

Die Besucherinnen und Besucher können die Töne nicht nur hören, sondern physisch erleben und sich aktiv in das Geschehen einbringen. Im Mittelpunkt der Interaktion stehen ein eigens für die Ausstellung entwickeltes Gemeinschaftsinstrument sowie eine offene Bühne. Auf dieser steht es jedem frei, eigene Jodelversuche zu starten und die traditionelle Gesangskunst selbst auszuprobieren. Dies schafft eine direkte Verbindung zwischen der historischen Thematik und dem modernen Konsumenten.

Fazit und kulturelles Begleitprogramm

Am Ende des Rundgangs ermittelt ein spezieller Automat anhand kurzer Fragen das individuell passende Volksmusikstück für die jeweiligen Besuchenden. Die Ausstellung Alpensounds wird von verschiedenen musikalischen Anlässen begleitet, um das thematische Spektrum weiter zu vertiefen. Sie läuft bis Ende August 2028 und bietet somit ein langfristiges kulturelles Angebot für die Region Bern.