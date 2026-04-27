Allyson Felix plant sensationelles Comeback für Olympia 2028

Die elffache Olympiamedaillengewinnerin Allyson Felix kündigt ihr Comeback an und plant, an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen. Nach vierjähriger Pause beginnt sie im Oktober mit dem Training.

Allyson Felix , die erfolgreichste Leichtathletin in der Geschichte der Olympischen Spiele, plant ein sensationelles Comeback . Nach einer vierjährigen Pause vom aktiven Sport betrieb hat die elffache Olympia medaillengewinnerin angekündigt, im Oktober mit dem Training zu beginnen, mit dem Ziel, an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen.

Diese Ankündigung, die sie dem Magazin Time mitteilte, überrascht viele, da Felix bereits 2022 ihre Karriere für beendet erklärt hatte. Mit insgesamt elf olympischen Medaillen – sieben Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille – ist sie die unangefochtene Rekordhalterin unter den Leichtathletinnen. Ihre beeindruckende Karriere umfasst auch 20 Weltmeisterschaftsmedaillen, was ihre Dominanz in der Sprintdisziplin über Jahre hinweg unterstreicht.

Felix’ Entscheidung, im Alter von 40 Jahren noch einmal anzugreifen, ist ein Beweis für ihre unerschütterliche Leidenschaft für den Sport und ihren unbändigen Willen, sich selbst immer wieder neu herauszufordern. Sie stellt konventionelle Erwartungen an Sportlerinnen in Frage und inspiriert durch ihre Botschaft, dass Alter kein Hindernis für das Verfolgen von Träumen sein muss. Die Motivation für dieses Comeback ist tiefgreifend und persönlich. Felix reflektierte in ihrem Interview mit Time über die gesellschaftlichen Erwartungen an Mütter und Sportlerinnen.

Sie hinterfragt die Vorstellung, dass Frauen in ihrem Alter sich primär um ihre Kinder kümmern sollten und betont, dass es möglich ist, beides zu vereinen – eine erfolgreiche Karriere und eine erfüllende Mutterschaft. Ihre Worte sind ein Aufruf, traditionelle Rollenbilder aufzubrechen und Frauen zu ermutigen, ihre eigenen Wege zu gehen. Felix’ Comeback ist somit nicht nur ein sportliches Unterfangen, sondern auch ein Statement für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung.

Gemeinsam mit ihrem langjährigen und erfolgreichen Trainer Bobby Kersee plant sie, im Oktober ein intensives Trainingsprogramm zu starten, das auf die Vorbereitung für die Wettkampfsaison 2027 ausgerichtet ist. Die Rückkehr in den Wettkampfbetrieb ist für das Jahr 2027 geplant, mit dem klaren Ziel, sich für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zu qualifizieren. Die Spiele in ihrer Heimatstadt haben für Felix eine besondere Bedeutung und stellen einen emotionalen Anreiz für ihr Comeback dar.

Sie ist sich bewusst, dass sie mit 40 Jahren nicht mehr die gleiche körperliche Leistungsfähigkeit wie in ihren besten Jahren haben wird, aber sie ist entschlossen, alles zu geben und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Felix betont, dass sie sich ihrer aktuellen Situation bewusst ist und keine unrealistischen Erwartungen hat. Sie versteht, dass sie sich nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befindet, aber sie ist zuversichtlich, dass sie mit harter Arbeit und der richtigen Vorbereitung dennoch erfolgreich sein kann.

Ihre Motivation ist nicht nur der Wunsch nach weiteren Medaillen, sondern auch die Freude am Sport und die Möglichkeit, sich selbst immer wieder neu zu beweisen. Sie möchte zeigen, dass Alter kein Limit ist und dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch Großes erreichen kann. Felix’ Comeback ist ein inspirierendes Beispiel für Entschlossenheit, Leidenschaft und den Glauben an sich selbst.

Es ist eine Geschichte, die Menschen auf der ganzen Welt ermutigen wird, ihre eigenen Träume zu verfolgen, egal wie alt sie sind oder welche Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen. Die Leichtathletikwelt blickt gespannt auf ihre Rückkehr und freut sich darauf, zu sehen, wie sich die erfolgreichste Leichtathletin der Geschichte noch einmal auf der internationalen Bühne präsentiert.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und Felix ist entschlossen, alles zu geben, um ihr Ziel zu erreichen – die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles und die Möglichkeit, ihre beeindruckende Karriere mit einem weiteren Kapitel zu krönen





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