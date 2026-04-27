Allyson Felix plant sensationelles Comeback bei Olympia 2028

Die erfolgreichste Leichtathletin der Olympia-Geschichte, Allyson Felix, kündigt ihr Comeback an und plant die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Nach vierjähriger Pause beginnt sie im Oktober mit dem Training.

Allyson Felix , die erfolgreichste Leichtathletin in der Geschichte der Olympischen Spiele, plant ein sensationelles Comeback . Nach einer vierjährigen Pause vom aktiven Sport betrieb hat die elffache Olympia medaillengewinnerin angekündigt, im Oktober mit dem Training zu beginnen, mit dem Ziel, an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen.

Diese Ankündigung, die sie dem Magazin Time mitteilte, überrascht viele, da Felix bereits 2022 ihre Karriere für beendet erklärt hatte. Mit insgesamt elf olympischen Medaillen – sieben Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille – ist sie die unangefochtene Rekordhalterin unter den Leichtathletinnen. Ihre beeindruckende Karriere umfasst auch 20 Weltmeisterschaftsmedaillen, was ihre Dominanz in der Sprintdisziplin über Jahre hinweg unterstreicht.

Felix’ Entscheidung, im Alter von 40 Jahren noch einmal anzugreifen, ist ein Beweis für ihre unerschütterliche Leidenschaft für den Sport und ihren Wunsch, Grenzen zu überschreiten. Sie selbst räumt ein, dass ihr Alter eine Herausforderung darstellt, betont aber gleichzeitig ihre klare Zielsetzung und ihren unbedingten Willen zum Erfolg. Ihre Worte: „Wisst ihr, in diesem Alter sollte ich wohl zu Hause bleiben und mich um meine Kinder kümmern. Aber warum nicht?

Lasst uns das Ganze auf den Kopf stellen“ spiegeln ihre rebellische Natur und ihre Entschlossenheit wider, Konventionen zu brechen. Sie möchte zeigen, dass Alter kein Hindernis sein muss, wenn man seine Träume verfolgt. Die Rückkehr in den Wettkampfbetrieb ist für 2027 geplant, was ihr ausreichend Zeit gibt, sich auf die Sommerspiele in Los Angeles vorzubereiten. Felix und ihr langjähriger und erfolgreicher Trainer Bobby Kersee haben bereits einen detaillierten Trainingsplan entwickelt, der im Oktober in vollem Umfang umgesetzt werden soll.

Dieser Plan wird darauf abzielen, ihre körperliche Fitness wiederherzustellen und ihre Sprintfähigkeiten zu optimieren. Die Herausforderungen, die vor Felix liegen, sind immens. Die Leichtathletik hat sich weiterentwickelt, und die Konkurrenz ist härter denn je. Dennoch ist Felix zuversichtlich, dass sie mit harter Arbeit und der richtigen Vorbereitung ihre Ziele erreichen kann.

Sie ist sich bewusst, dass sie nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist, aber sie glaubt, dass ihre Erfahrung, ihr Talent und ihre Entschlossenheit ihr einen Vorteil verschaffen können.

„Ich weiss, mit 40 bin ich nicht mehr auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Da mache ich mir keine Illusionen“, sagte Felix.

„Ich weiss genau, was ich will und was ich erreichen möchte. Und ich hoffe, das wird auch so wahrgenommen.

“ Ihr Comeback wird nicht nur sportlich, sondern auch emotional sein, da sie die Chance hat, vor heimischem Publikum in Los Angeles anzutreten. Felix’ Geschichte ist eine Inspiration für Athleten und Menschen auf der ganzen Welt, die ihre Träume verfolgen und sich nicht von Hindernissen entmutigen lassen. Ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihre Leidenschaft für den Sport machen sie zu einer wahren Legende.

Die Sportwelt blickt gespannt auf ihre Rückkehr und hofft, dass sie auch in Los Angeles erneut brillieren wird. Ihr Comeback könnte eine neue Ära im Leichtathletiksport einleiten und zeigen, dass Alter nur eine Zahl ist, wenn man seine Ziele mit Leidenschaft und Hingabe verfolgt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Erwartungen sind hoch. Felix ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen und ihre Geschichte weiterzuschreiben





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