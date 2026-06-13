Allianz Suisse belegt Spitzenplatz im Pensionskassenvergleich

Die Allianz Suisse hat ihre starke Position in der beruflichen Vorsorge bestätigt und im aktuellen Pensionskassenvergleich mit ihrer Vollversicherung erneut den 1. Platz in der Kategorie 'Mystery Shopping' belegt.

Die Allianz Suisse hat ihre starke Position in der beruflichen Vorsorge bestätigt und im aktuellen Pensionskassenvergleich mit ihrer Vollversicherung erneut den 1. Platz in der Kategorie ' Mystery Shopping ' belegt.

Zusätzlich erreicht Allianz Suisse in der Kategorie 'Verzinsung' den 2. Platz. Das unabhängige Beratungsunternehmen Weibel Hess & Partner AG hat in Zusammenarbeit mit der 'SonntagsZeitung', 'Finanz und Wirtschaft' und 'Bilan' zum 21. Mal einen umfassenden Pensionskassen-Vergleich durchgeführt.

Dabei wurden frei zugängliche Gemeinschafts- und Sammelstiftungen sowie 1e-Kadervorsorge-Stiftungen analysiert und bewertet. Anhand anonym eingeholter Offerten wurden Angebote von Gemeinschafts- und Sammelstiftungen sowie 1e-Kadervorsorge-Stiftungen verglichen und die Besten der verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Dabei hat es die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG in der Kategorie 'Mystery Shopping' auf den 1. Platz bei den Sammelstiftungen mit Vollversicherungen geschafft.

Im Rahmen des Mystery Shopping werden verdeckt Offerten für ein KMU und dessen Mitarbeitende eingeholt und miteinander verglichen. Allianz Suisse konnte dabei erneut das überzeugendste Angebot vorlegen und sich damit den Spitzenplatz sichern. Die zusätzliche Auszeichnung mit dem zweiten Platz in der Kategorie 'Verzinsung' unterstreicht die Attraktivität der angebotenen Lösungen in der zweiten Säule. Insgesamt wurden im diesjährigen Rating 40 frei zugängliche Gemeinschafts- und Sammelstiftungen sowie 1e-Kadervorsorge-Stiftungen aus dem Markt berücksichtigt.

Die Studie wird von einem unabhängigen Beirat begleitet, der die thematischen Schwerpunkte definiert und die Durchführung sowie Auswertung begleitet. Zur Wahrung der Objektivität und Unabhängigkeit rotieren die Mitglieder des Beirats regelmäßig. Der Pensionskassenvergleich 2026 wird am 13. Juni 2026 in der 'Finanz und Wirtschaft' und am 14.

Juni 2026 in der 'SonntagsZeitung' veröffentlicht. Eine Zusammenfassung erscheint am 24. Juni 2026 im Magazin 'Bilan' für die Westschweiz





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