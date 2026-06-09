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Alle fünf Urner Alpenpässe sind wieder offen

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Alle fünf Urner Alpenpässe sind wieder offen
SustenpassstrasseUrner AlpenpässeBaustelle
📆09/06/2026 15:25:00
📰polizeiCH
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Die Sustenpassstrasse wird am 12. Juni 2026 für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten an der Unteren Rässeggbachbrücke dauern noch bis Mitte Oktober 2026 an.

Die letzten Urner Passtrassen sind nun wieder offen. Am Freitag, 12. Juni 2026, wird die Sustenpassstrasse um 12.00 Uhr für den Verkehr freigegeben. Damit sind alle fünf Urner Alpenpässe wieder sicher befahrbar.

Die Arbeiten an der Unteren Rässeggbachbrücke werden jedoch noch bis Mitte Oktober 2026 dauern. Die Brücke wird für 800'000 Franken instand gesetzt und saniert. Der Verkehr im Baustellenbereich wird mit Lichtsignalanlagen einspurig geführt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass kurzfristige Wetterwechsel die Befahrbarkeit einer Passstrasse jederzeit beeinflussen können

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