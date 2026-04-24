Allan McNish wird Renndirektor bei Audi Formel 1

Audi hat Allan McNish zum neuen Renndirektor ernannt, nur wenige Wochen nach dem Ausscheiden von Andrew Wheatley. McNish übernimmt die Position ab dem Grand Prix von Miami und wird für alle sportlichen und technischen Aspekte des Rennbetriebs verantwortlich sein.

Die Motorsport welt blickt auf Audi , da der Hersteller nach dem überraschenden Ausscheiden von Teamchef Andrew Wheatley eine umfassende Neuausrichtung seiner Führungsstruktur vollzieht. Nur wenige Wochen nach Wheatleys Weggang, der aus persönlichen Gründen erfolgte, hat Audi eine Schlüsselposition mit einem erfahrenen und angesehenen Namen besetzt: Allan McNish.

Der ehemalige Rennfahrer und langjährige Audi-Vertraute wird ab dem bevorstehenden Grand Prix von Miami die Rolle des Renndirektors übernehmen. Diese Entscheidung unterstreicht Audis Bestreben, seine Formel-1-Ambitionen mit einer Mischung aus technischem Know-how, strategischer Weitsicht und bewährter Führungskraft voranzutreiben. McNish, ein Schotte im Alter von 56 Jahren, bringt eine beeindruckende Karriere mit, die sowohl Erfolge auf der Rennstrecke als auch eine tiefe Verbundenheit mit der Marke Audi umfasst.

Er war bis zuletzt als Chef des Nachwuchsprogramms des deutschen Werksteams tätig, eine Position, die ihm einen umfassenden Einblick in die Talente und Technologien der Zukunft ermöglichte. Die Verantwortlichkeiten des Renndirektors bei Audi sind weitreichend und umfassen alle kritischen Aspekte des Rennbetriebs. McNish wird für sportliche Themen zuständig sein, die Abstimmung zwischen den Ingenieuren koordinieren, das Fahrermanagement überwachen, die Rennstrategie entwickeln und die Abläufe in der Garage optimieren.

Darüber hinaus wird er eine wichtige Rolle bei der Kommunikation mit Medien und Partnern an der Rennstrecke spielen. Er wird direkt an Teamchef und Projektleiter Mattia Binotto berichten, was eine klare Berichtslinie und eine effiziente Entscheidungsfindung gewährleisten soll. Binotto äußerte sich enthusiastisch über die Ernennung von McNish und betonte dessen außergewöhnliche Kombination aus Rennerfahrung, technischem Verständnis und Führungsstärke.

Er hob hervor, dass McNish seit vielen Jahren ein integraler Bestandteil der Motorsportstruktur von Audi ist und eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung des Teams auf den Einstieg in die Formel 1 gespielt hat, insbesondere durch seine Arbeit an technischen Partnerschaften. Die schnelle Reaktion von Audi auf Wheatleys Ausscheiden und die Besetzung der Position mit McNish zeigen das Engagement des Herstellers, seine Formel-1-Bemühungen nicht ins Stocken zu geraten, sondern vielmehr mit frischer Energie und strategischer Klarheit fortzusetzen.

Die Ernennung von McNish wird von vielen in der Motorsportgemeinschaft als ein starkes Signal gewertet, das Audis Ambitionen unterstreicht, sich als ernstzunehmende Kraft in der Formel 1 zu etablieren. Allan McNish's Verbindung zu Audi reicht weit zurück und ist von zahlreichen Erfolgen geprägt. Er feierte mit dem deutschen Hersteller zweimal den Sieg beim prestigeträchtigen Langstreckenklassiker von Le Mans und leitete zudem das erfolgreiche Formel-E-Team von Audi.

Seine umfassende Erfahrung in verschiedenen Motorsportdisziplinen und seine tiefe Kenntnis der Audi-Philosophie machen ihn zu einem idealen Kandidaten für die Position des Renndirektors. McNish selbst äußerte sich zu seiner neuen Rolle und betonte, dass das Projekt, das Audi aufbaut, äußerst ambitioniert ist. Sein Fokus liege darauf, sicherzustellen, dass alle Bereiche der Rennabläufe auf höchstem Wettbewerbsniveau arbeiten und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Er versprach, sein Fachwissen und seine Erfahrung einzusetzen, um das Team zu unterstützen und zum Erfolg zu führen.

Die Formel-1-Saison wird nach einer monatelangen Pause mit dem Grand Prix von Miami fortgesetzt, und McNish wird dort seinen ersten Auftritt in seiner neuen Funktion haben. Die Motorsportfans sind gespannt darauf, zu sehen, wie sich McNish in seiner neuen Rolle bewähren wird und welchen Einfluss er auf die Leistung des Audi-Teams haben wird. Die Ernennung von McNish markiert einen neuen Abschnitt in der Geschichte von Audi in der Formel 1 und verspricht spannende Entwicklungen in der kommenden Saison.

Die Erwartungen sind hoch, und McNish wird alles daran setzen, sie zu erfüllen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Audi Allan Mcnish Renndirektor Motorsport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lufthansa-Gruppe führt neuen Economy Basic Tarif einDie Lufthansa-Gruppe und Swiss führen einen neuen, günstigen Economy Basic Tarif für Kurz- und Mittelstreckenflüge ein. Dieser Tarif erlaubt nur die Mitnahme eines kleinen persönlichen Gegenstands. Gleichzeitig wird der Economy Light Tarif um eine Umbuchungsoption erweitert.

Read more »

Lufthansa führt neuen Economy Basic Tarif ein – Minimalistisch und günstigDie Lufthansa Group führt einen neuen Economy Basic Tarif ein, der sich auf das absolute Minimum beschränkt. Der Tarif richtet sich an Reisende mit leichtem Gepäck und bietet eine kostengünstige Option für Kurz- und Mittelstreckenflüge. Parallel dazu wird der Light-Tarif flexibler gestaltet.

Read more »

Lufthansa führt neuen Basistarif in der Economy Class einDie Lufthansa Group führt ab Ende April den Economy Basic Tarif ein, der nur ein Handgepäckstück beinhaltet. Gleichzeitig wird der Light-Tarif flexibler gestaltet. Dieser Schritt folgt dem Beispiel anderer Fluggesellschaften wie Air France und KLM.

Read more »

Lufthansa führt neuen Economy Basic-Tarif ein: Weniger Gepäck, günstigerer PreisDie Lufthansa Group und Swiss führen einen neuen Economy Basic-Tarif ein, der auf Kurz- und Mittelstreckenflügen nur noch eine kleine Tasche beinhaltet. Der Light-Tarif wird voraussichtlich teurer, bietet aber weiterhin Handgepäck. Buchbar ab 28. April.

Read more »

Audi: Allan McNish wird neuer Formel-1-RenndirektorNur wenige Wochen nach dem Abschied von Teamchef Wheatley strukturiert Audi seine Führung neu. Der langjährige Audi-Vertraute Allan McNish übernimmt als Renndirektor ab Miami.

Read more »

Audi: Allan McNish wird neuer Formel-1-RenndirektorNur wenige Wochen nach dem Abschied von Teamchef Wheatley strukturiert Audi seine Führung neu. Der langjährige Audi-Vertraute Allan McNish übernimmt als Renndirektor ab Miami.

Read more »