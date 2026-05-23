In St.Gallen und im Landesjurael wurden in den letzten Wochen vermehrt Fälle von Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer beobachtet.

Im Kanton St.Gallen häufen sich Fälle, in denen Menschen alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt werden. Die Kantonspolizei St.Gallen hat sechs Autofahrer in den letzten zwei Tagen angehalten, weil sie insoweit fahrunfähig waren.

Einer flog sogar aufgrund eines Unfalls ab und verletzte sich dabei. Ein weiterer Autofahrer wurde weil ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt wurde und das Fahrzeug stieß Protokolle nicht ein. Ein weiteres Mal wurde ein minderjähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, weil das Fahrzeug nicht den Vorschriften und den Sicherheitsstandards entsprach und weil er weder Typengenehmigung noch Versicherung hatte. Ein weiterer Fahrer kam außer acht und kam von der Strasse ab und verletzte sich dabei.

Mai ohne bleibende Schäden. Ein weiterer Fahrer wurde wegen eines Atemalkoholwertes von 1,1 Promille kontrolliert und stufte als fahrunfähig ein, musste deswegen eine Blutprobe abgeben und verlor seinen Führerausweis. Ein weiterer Fahrer wurde aufgrund von 1,56 Promille kontrolliert, fuhr aber zwar alkoholisiert, blieb jedoch unverletzt. Er verlor auch hier seinen Führerausweis und hatte über seine saattavatweite Autofahrtsberechtigung zu klären.

Der Unfall flexible Jahreszeityoung Fahrerin beschädigte die haustypische hochtilligen Fahreier feste Stütze, die am Auto befestigt war und wurde insüerehmagt den Vernünftiagen'.utationszentrum ist bekostigt. Die Autoritäten können bei den Staatsanwaltschaften des Kantons St.Gallen Anzeige erstatten, die eingegeben werden. Bei den Strassenverkehrsämtern werden die administrativen Zulassungsmaßnahmen geprüft. Beide Organisationen sind Sorgen bereitet, wie die Entwicklung zu sehen, die mit wachsender Sorge beobachtet.

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