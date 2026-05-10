Alisha Lehmann erhält Auszeichnungen und Kritik

Alisha Lehmann, Schweizer Nationalspieler, kehrte nach einem unglücklichen Abenteuer in Como zurück auf die Insel und spielt seitdem für den Abstiegsbedrohten Leicester City. Sie wurde zur Spielerin der Fans der Saison gewählt und erhielt die Auszeichnung für das Tor der Saison. Kritik und Lob gibt es jedoch, da einige User bemängeln, ob das Ergebnis in einem Fan-Abstimmungssystem beruht.

Seit der Winterpause spielt Alisha Lehmann für den Abstiegsbedrohten Leicester City . Sie kehrte nach einem unglücklichen Abenteuer in Como zurück auf die Insel. Für Leicester kam sie seitdem in der Women's Super League in allen sieben Ligaspielen zum Einsatz, spielte insgesamt 445 Minuten und erzielte ein Tor.

Trotz dieser mageren Bilanz für den englischen Club wurde sie nun von den Anhängerinnen und Anhängern zur Spielerin der Fans der Saison gewählt. Leicester City gab bekannt, dass sie zusätzlich die Auszeichnung für das Tor der Saison erhielt. Anlass war ihr Treffer gegen ihren früheren Verein Aston Villa im King Power Stadium. Kritik und Lob für Alisha Lehmann gibt es jedoch, da einige User bemängeln, ob das Ergebnis in einem Fan-Abstimmungssystem beruht. Alisha Lehmann will an die WM 2027





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alisha Lehmann Leicester City Winterpause Kommentar Auszeichnungen Kritik Lob Fanabstimmung Tor Der Saison WM 2027

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vaduz-Captain Hasler: «Wir wollen die Saison auf dem ersten Platz beenden»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

FC Thun: Liga sperrt Meister-Coach Lustrinelli in die neue SaisonHarte Strafe gegen Meister-Trainer Mauro Lustrinelli: Wegen beleidigender Äusserungen sperrt ihn die Liga bis in die neue Saison.

Read more »

Harte Strafe für Meister-Trainer Mauro Lustrinelli: Drei Spielsperren bis zur neuen SaisonDie Liga bestraft Mauro Lustrinelli wegen beleidigender Äußerungen mit einer dreimonatigen Sperre, die bis in die neue Super-League-Saison reicht. Der FC Thun kann innerhalb von zwei Tagen Einsprache einreichen. Kritische Stimmen werfen der Liga und den Schiedsrichtern Unfairness vor.

Read more »

Alisha Lehmann erhält Auszeichnungen, doch Leicester City steht vor dem AbstiegDie Schweizerin Alisha Lehmann wird von Leicester City und den Fans geehrt, doch der Verein kämpft um den Ligaerhalt. Kritische Stimmen und eine schwierige Saison belasten die Stimmung.

Read more »