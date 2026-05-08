Alisha Lehmann erhält Auszeichnungen, doch Leicester City steht vor dem Abstieg

Die Schweizerin Alisha Lehmann wird von Leicester City und den Fans geehrt, doch der Verein kämpft um den Ligaerhalt. Kritische Stimmen und eine schwierige Saison belasten die Stimmung.

Alisha Lehmann steht mit Leicester City vor einem entscheidenden Spiel um den Ligaerhalt. Die Schweizerin hat jedoch bereits zwei bedeutende Auszeichnungen erhalten, was nicht bei allen Fans auf Zustimmung stößt.

Die 27-jährige Flügelspielerin wurde nicht nur für ihr herausragendes Tor gegen Aston Villa ausgezeichnet, sondern auch von den Fans zur «Spielerin der Saison» gewählt. Leicester City teilte mit, dass Lehmann den Preis dank eines beeindruckenden Treffers gegen ihren ehemaligen Verein gewann. Doch die Freude über die Ehrungen wird von einigen Fans getrübt. Kritische Stimmen äußern sich insbesondere zur Wahl des «Tors der Saison».

Ein Fan kommentierte: «Ein Abstauber als bestes Tor? Das sagt viel darüber aus, wie schlecht dieses Team war. » Tatsächlich beendete Leicester die Saison auf dem letzten Tabellenplatz, was die Stimmung unter den Anhängern zusätzlich belastet. Die Fans von Leicester City durchleben eine schwierige Phase, denn nach dem drohenden Abstieg der Herrenmannschaft steht nun auch die Frauenmannschaft vor dem Abstieg.

Allerdings ist der Abstieg noch nicht endgültig besiegelt. Am 23. Mai findet das entscheidende Barrage-Spiel gegen Charlton statt, das über den Ligaerhalt entscheiden wird. Für Alisha Lehmann steht fest, dass sie die Awards bereits in der Tasche hat, doch sportlich bleibt das wichtigste Spiel der Saison noch aus





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