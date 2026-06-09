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Alina Müller wechselt innerhalb der PWHL

Sport News

Alina Müller wechselt innerhalb der PWHL
PWHLHamiltonBoston
📆09/06/2026 13:20:00
📰srfsport
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Alina Müller hat turbulente Tage hinter sich und hat sich für eine Liga-Wechseloption entschieden. Das Management-Duo mit General Manager Meghan Duggan und Trainer Kris Sparre hat den Ausschlag zugunsten der Franchise aus Ontario gegeben.

Alina Müller hat turbulente Tage hinter sich. Die Verantwortlichen des neuen Teams PWHL Hamilton buhlten heftig um sie. Innert kurzer Zeit musste sie sich entscheiden: Bleibt sie bei den Boston Fleet, für die sie seit 2023 aufläuft?

Oder wechselt sie innerhalb der Liga? Die Nationalspielerin wählte die zweite Option.

'Das sind neue Erfahrungen, von denen man lernen kann. Im Frauen-Eishockey geht es nun auch um Business', schaut Müller im Interview mit SRF zurück. Den Ausschlag zugunsten der Franchise aus Ontario habe das Management-Duo mit General Manager Meghan Duggan und Trainer Kris Sparre gegeben.

'Das ist so etwa das Beste, das es in dieser Liga gibt', so Müller. Mit Sparre arbeitete sie letzte Saison bei Boston schon zusammen, die beiden kennen sich bestens. Hamilton ist eines von 4 Teams, das neu in die PWHL integriert wird. Die Liga wird von 8 auf 12 Teams aufgestockt.

Zum Verhängnis wurde Boston, dass es Müller für den 'Expansion Draft' nicht als eine von drei Spielerinnen sperren liess. Die 28-Jährige konnte so von den Kanadiern abgeworben werden

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srfsport /  🏆 10. in CH

PWHL Hamilton Boston Alina Müller Expansion Draft Franchise Business Eishockey

 

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