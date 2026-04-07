Alfred Bärtschi zieht Bilanz: 16 Jahre im Grossen Rat und die Bedeutung von Familie und Umfeld

Alfred Bärtschi, ehemaliger Grossrat im Kanton Bern, blickt auf seine politische Karriere zurück und spricht über seine Erfahrungen, Herausforderungen und die Bedeutung von Familie und Umfeld. Er gibt Einblicke in seine Arbeit in verschiedenen Kommissionen und seine zukünftigen Pläne.

Alfred Bärtschi , ehemaliger Grossrat im Kanton Bern , blickt auf 16 Jahre politisches Engagement zurück. Im Interview berichtet er über seine Erfahrungen, die ihn am meisten bewegt haben und welche Herausforderungen er für die Zukunft sieht. Bärtschi, eidg. dipl. Landwirt, war Mitglied der SVP und in verschiedenen Kommissionen aktiv, darunter die Justizkommission (JuKo) und die Bau-, Energie-, Verkehrs-, und Raumplanungskommission (BaK).

Er betont die Wichtigkeit der Unterstützung durch seine Familie und sein Umfeld, ohne die sein politisches Engagement nicht möglich gewesen wäre. \Die ersten acht Jahre seiner Amtszeit verbrachte Bärtschi in der JuKo, wo er an Gesetzesberatungen wie zum Sozialhilfe-, Wasserbau- und Berufsbildungsgesetz beteiligt war. Besonders lehrreich war für ihn die Zeit als Ausschussleiter des Verwaltungsgerichts von 2014 bis 2018, wodurch er tiefe Einblicke in die Berner Justiz erhielt. Er betont die Wichtigkeit der Gewaltenteilung, bei der die Politik für die Organisation, Gebäude und Richter zuständig ist, sich aber nicht in die Rechtsprechung einmischt. Die anschliessenden acht Jahre in der BaK, in der er sich mit Bauprojekten auseinandersetzte, kamen ihm als Landwirt sehr entgegen. Besonders herausfordernd war für ihn die Arbeit am Projekt Inselneubau BB07. Bärtschi hebt hervor, dass die Organisation von Familie, Betrieb, Lernenden, Politik und weiteren Ämtern eine grosse Herausforderung war, die er dank der Unterstützung seiner Frau und seines Umfelds meistern konnte. Er unterstreicht die Bedeutung des Aktenstudiums und die Notwendigkeit des Hochwasserschutzes, für den er sich stark eingesetzt hat. Er erwähnt, dass die Genehmigung von Projekten oft lange dauert und Anpassungen erfordert. \Bärtschi blickt mit Freude auf den Entscheid für das Projekt «Emmentalwärts» zurück, bedauert aber zwei andere Geschäfte, zu denen er sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern kann. Er erwähnt auch Niederlagen, die man selbstkritisch analysieren und akzeptieren muss. Nach seinem Rücktritt konzentriert sich Bärtschi nun auf seinen landwirtschaftlichen Betrieb und möchte den Lernenden etwas zurückgeben. Er bleibt weiterhin im Wasserbau tätig, unter anderem als Präsident der Schwellenkorporation Lützelflüh und der Emme II, und plant die sukzessive Stabsübergabe seines Betriebs und der verbleibenden politischen Ämter. Er sieht die Zukunft von Bauprojekten als komplex und betont, dass die Unterstützung seiner Frau und seines Umfelds für sein politisches Engagement unerlässlich war. Bärtschi ist dankbar für die Zeit im Grossen Rat und freut sich auf neue Herausforderungen.





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