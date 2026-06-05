Alexander Zverev hat sich im Halbfinale der French Open gegen Jakub Mensik durchgesetzt und steht nun im Finale. Der Deutsche gewinnt das Halbfinale mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Alexander Zverev steht an den French Open im Finale und kommt damit einem Grand-Slam-Titel einen Schritt näher. Der Deutsche hat sich gegen Jakub Mensik durchgesetzt und gewinnt das Halbfinale mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Zverev war im ersten Durchgang noch nicht überzeugend, aber nachdem er das entscheidende Break gelang, konnte er mächtig aufs Gaspedal drücken und den Satz mit 7:5 gewinnen. Im zweiten Satz drückte Zverev weiter aufs Gaspedal und Mensik musste sich früh den Aufschlag abnehmen lassen, wodurch Zverev den Durchgang mit 6:2 gewinnen konnte. Im dritten Satz sah es zunächst danach aus, als würde Zverev bereits als Sieger feststehen, aber nach einem Medical Timeout drehte Mensik plötzlich auf und spielte stark.

Zverev nahm jedoch zu viele Fehler, sodass Mensik den Satz mit 6:3 gewinnen konnte. Zverev konnte sich jedoch in der Folge wieder steigern und im vierten Satz kehrte er zu seinem druckvollen Spiel zurück. Dank frühem Break setzte er sich am Ende durch und gewinnt das Halbfinale. Alexander Zverev jagt nun an den French Open seinen ersten Major-Titel und wird am Sonntag definitiv auf einen Italiener treffen, entweder auf Matteo Arnaldi oder auf Matteo Berrettini





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Alexander Zverev French Open Grand-Slam-Titel Halbfinale Finale

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