Alexander Zverev reist mit drei Hunden zu den ATP Finals. Der Tennisspieler stellt seine Vierbeiner vor und gibt Tipps zur Haltung inmitten von Vorwürfen.

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev tritt mit einer besonderen Ladung an die Nitto ATP Finals in Turin ein. Begleitet wird der Weltnummer Eins von drei seiner vier Hunde, die als stille Begleiter während des Turniers dienen. Die Reise nach Italien findet in einer hochdynamischen Phase statt, da Zverev aktuell vor Gericht steht. Die ehemalige Partnerin Brenda Patea wirft ihm vor, in einem früheren Körperverletzungsverfahren falsche Aussagen gemacht zu haben. Dieser juristische Druck prallt direkt auf die persönliche Sphäre des Athleten.

Die vier Hundefreunde im Detail vorgestellt

Im privaten Alltag nutzt Alexander Zverev die Gesellschaft seiner Tiere zur Entspannung. Gegenüber der Bild hat der 29-Jährige seine vier Hunde vorgestellt und ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten beschrieben. Der schwarze Pudel Lövik wird von Zverev als Ruhepol und Chef des Rudels charakterisiert. Als älteres Tier gibt er den Ton an und alle anderen Hunde folgen seiner Führung. Sein Sohn Junior ist der sanftmütigste und liebste der Gruppe. Junior ist ein echter Schmuser, der ständige Zuneigung von allen Menschen in seiner Umgebung sucht.

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Der Dackel Mishka ist der erste Hund von Alexander Zverev und gilt als kleiner Frechdachs. Er weicht dem Tennisspieler nicht sekundenlang von der Seite und hat sich Zverev als zentrale Bezugsperson ausgesucht. Die Herkunft des Hundes ist eng mit Sophia Thomalla verbunden. Das Tier war ein Geschenk von Zverev an seine damalige Partnerin nach dem Tod ihres eigenen Hundes. Allerdings zog Mishka zu Zverev um, was die enge Bindung erklärt. Auch der jüngere Dackel Buba ist Mishkas Bruder. Er wird als verrückt und verspielt beschrieben und tobt den ganzen Tag.

Schweigsame Begleiter im Fokus der Öffentlichkeit

Die Anwesenheit der Hunde bietet Alexander Zverev einen Kontrast zu den anhaltenden medialen Auseinandersetzungen. Während Brenda Patea das Gericht involviert hat, bleibt die Familie der Hunde im Hintergrund. Buba, der vierte Hund, ist nicht nach Turin gereist. Der Grund liegt in der Geschenkgeschichte. Nach seinem Sieg bei den French Open schenkte Sophia Thomalla Alexander Zverev ebenfalls einen Dackelrüden. Der Moderatorin zufolge weicht das neue Tier ihr nicht mehr von der Seite, weshalb Buba zu Hause blieb.

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Die Situation für den Sportler ist durch diese Trennung kompliziert. Alexander Zverev steht als 29-Jähriger unter starkem Druck. Die Anklage von Brenda Patea betrifft ein früheres Verfahren. Die öffentliche Wahrnehmung wird stark durch diese privaten Konflikte bestimmt. In dieser turbulenten Zeit dienen die Hunde als ständige Begleiter. Lövik, Junior, Mishka und der fehlende Buba bilden eine emotionale Stütze. Sie sind Teil des privaten Alltags, der trotz der Anfeindungen aufrechterhalten wird.

Expertentipps und Kontroverse um die Rasse

Neben der persönlichen Vorstellungsliste teilt Alexander Zverev auch Erfahrungen zur Hundehaltung. Er betont, dass man zwar aktiv sein muss, aber teure Spielsachen oft überbewertet werden. Ein einfacher Plastikball reicht aus, um die Tiere glücklich zu machen. Diese Erfahrung prägt den Alltag mit den Hunden. Die Wahl der Rasse ist jedoch nicht unumstritten. Dackel erobern zwar viele Herzen, werden aber von Tierschutzorganisationen kritisch gesehen.

Organisationen wie der Deutsche Tierschutzbund, Peta, Vier Pfoten, Schweizer Tierschutz und Tierärzte stufen die Rasse als Qualzucht ein. Die kurze Körperform basiert auf einer genetischen Störung der Knochen- und Knorpelentwicklung. Dies erhöht das Risiko für Bandscheibenvorfälle erheblich. Die Folgen können Lähmungen, Schmerzen und Darmstörungen sein. Besonders extreme Formen wie die Mini-Versionen gelten als Tierleid. Dies stellt einen wichtigen Hintergrund zur Haltung dar.

Implikationen für die Vorbereitung in Turin

Für die Nitto ATP Finals bedeutet die Begleitung durch drei Hunde eine spezifische Routine. Alexander Zverev muss den Alltag mit Lövik, Junior und Mishka in den Turnierplan integrieren. Die Tiere dienen als Flucht vor der juristischen Situation. Brenda Patea und Sophia Thomalla spielen dabei eine zentrale, aber unterschiedliche Rolle. Thomalla schenkte die Dackel, Patea ist im Konflikt involviert. Die Tiere sind neutraler Teil dieses Geflechts.

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Die Anwesenheit der Vierbeiner in Turin wird die Berichterstattung begleiten. Sie menschlich den 29-Jährigen in einer Zeit, in der seine Integrität durch die Anklage von Brenda Patea geprüft wird. Die Hunde sind keine abstrakten Begriffe, sondern konkrete Begleiter. Sie machen die private Seite des Sportlers sichtbar. Die Trennung von Buba zeigt die Auswirkungen der Trennung zu Sophia Thomalla. Die Reise nach Turin ist somit ein Mix aus Sport und privater Bewältigung.