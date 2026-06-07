Alexander Zverev greift bei French Open nach erstem Grand-Slam-Titel

Im Finale der French Open trifft Alexander Zverev auf Flavio Cobolli. Der Deutsche sucht seit Jahren nach seinem ersten Grand-Slam-Erfolg und gilt als Favorit, doch der Italiener ist ein tückischer Außenseiter. Die Vorgeschichte, der Spielstil und die Ausgangslage vor dem Finale in Paris.

Für Alexander Zverev ist es jetzt oder nie: Bei den French Open in Paris hat er die Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Im Finale trifft der Deutsche auf den Italiener Flavio Cobolli , der als Außenseiter gilt, aber mit einem bemerkenswerten Lauf in diesem Turnier überzeugt hat.

Zverev, die aktuelle Nummer vier der Welt, stand bereits mehrfach in Grand-Slam-Finals, musste aber immer wieder bittere Niederlagen einstecken. Besonders die beiden letzten Endspiele - gegen Carlos Alcaraz in Paris 2024 und gegen Jannik Sinner bei den Australian Open 2025 - haben ihn tief getroffen. Nach der klaren Niederlage in Melbourne befand er sich in einer Sinnkrise, aus der er sich in diesem Jahr mit einer bemerkenswerten Leistungssteigerung befreien konnte.

Sein Spiel ist nun aggressiver, entschlossener und besonders sein Aufschlag ist konstanter und effektiver denn je. Zverev wird von vielen als der wahrscheinlichste Sieger gesehen, zumal er auch die Erfahrung aus früheren großen Finalen mitbringt. Sein Gegner Cobolli hingegen kann völlig unbeschwert aufspielen. Der 24-Jährige erreichte das Finale durch eine Kombination aus Glück im Tableau und gezeigter Zähigkeit.

Nach einem Viersatzsieg gegen den kanadischen Top-Spieler Félix Auger-Aliassime im Viertelfinale zog er kampflos ins Finale ein, weil sein Landsmann Matteo Arnaldi verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Dadurch hatte Cobolli drei Tage Ruhezeit vor dem Finale, während Zverev im Halbfinale über drei Sätze gehen musste. Ein kleiner Vorteil für den Italiener, der 2020 bereits den Juniorentitel in Paris gewann und sich also auf den roten Sand von Roland Garros bestens versteht.

Trotzdem gilt Zverev als klarer Favorit, und ein Sieg würde ihn zum ersten deutschen Grand-Slam-Champion seit Boris Becker machen, der 1996 in Melbourne triumphierte. Becker kommentiert heute Zverevs Spiele und ist sicherlich einer seiner lautesten Jubelpersönlichkeiten, sollte sein Landsmann heute den entscheidenden Schritt schaffen. Die Uhrzeit des Finals ist für 15 Uhr angesetzt, und die Tenniswelt blickt gespannt auf dieses Duell zwischen dem erfahrenen Deutschen und dem aufstrebenden Italiener





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