Alexander Zverev erreicht Halbfinale der French Open nach Sieg über spanischen Jungstar Rafael Jódar

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat beim Roland Garros 2024 das Viertelfinale gegen den 19-jährigen Spanier Rafael Jódar klar in drei Sätzen gewonnen und steht damit zum fünften Mal im Halbfinale. Nach dem frühen Ausscheiden der Topfavoriten Jannik Sinner und Novak Djokovic ist Zverev nun der größte Titelkandidat. Im Halbfinale trifft er entweder auf João Fonseca oder Jakub Mensik.

Alexander Zverev hat bei den French Open 2024 eine weitere Hürde auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel erfolgreich genommen. Im hochkarätigen Viertelfinalduell besiegte der 29-jährige Deutsche den erst 19-jährigen spanischen Shootingstar Rafael Jódar souverän mit 7:6 (7:3), 6:1 und 6:3.

Damit zieht Zverev zum insgesamt fünften Mal in seiner Karriere in das Halbfinale des Sandplatzturniers in Paris ein. Der Sieg war von besonderer Bedeutung, weil mit Jannik Sinner und Novak Djokovic die beiden anderen Topfavoriten des Turniers bereits in den vorherigen Runden überraschend früh ausgeschieden waren. Dadurch ist Zverev nun der unangefochtene Titelkandidat Nummer eins in Roland Garros.

Zverev zeigte gegen den aufstrebenden Jódar, der vor einem Jahr noch außerhalb der Top 700 der Weltrangliste stand und als größtes Talent seiner Generation gilt, eine starke Leistung. Nach einem hart umkämpften ersten Satz, der im Tiebreak entschieden wurde, übernahm der Deutsche klar das Spielgeschehen und dominierte die folgenden beiden Sätze. Besonders beeindruckend war seine Konstanz und sein aggressiver Grundlinienspiel, das dem Youngster aus Spanien kaum Chancen ließ.

Nach 2 Stunden und 25 Minuten verwandelte Zverev seinen ersten Matchball gegen einen sichtlich ermüdeten Jódar, der dem hohen Tempo und der Erfahrung seines Gegners am Ende nicht mehr viel entgegensetzen konnte. Im anstehenden Halbfinale wird Zverev auf den Sieger der Partie zwischen dem brasilianischen Teenager João Fonseca, ebenfalls 19 Jahre alt, und dem nur ein Jahr älteren Tschechen Jakub Mensik treffen. Unabhängig vom Gegner geht Zverev als klarer Favorit in diese Runde.

Nach dem Sieg blieb er in seinen Zielen jedoch bescheiden und zeigte keine großen Emotionen.

"Ich will die Matches gewinnen, die vor mir liegen - das ist mein Ziel", sagte Zverev. "Ich bin im Halbfinale - aber das ist es für jetzt. " Statt eines jubelnden Statements kündigte er an, sich das Spiel zwischen Fonseca und Mensik am Abend in seinem Hotelzimmer anzusehen, "vielleicht mit einem schönen Drink in meiner Hand". Experten wie Tennis-Idol Boris Becker lobten den Auftritt: "Das war die beste Vorstellung von Sascha Zverev bei diesem Turnier", so Becker bei Eurosport.

Zverev selbst wirkte erleichtert, aber fokussiert, und scheint die Euphorie um seine Titelchancen bewusst zu kanalisieren, um den letzten Schritt zum großen Triumph nicht zu verpassen





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