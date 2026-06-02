Alexander Zverev besiegt Rafael Jodar im Viertelfinale des French Open

Alexander Zverev hat im Viertelfinale des French Open den 19-jährigen Spanier Rafael Jodar besiegt. Zverev, der derzeit auf Platz 3 der ATP-Weltrangliste steht, hat sich im Match sehr nervös gestalten lassen und hat letztendlich den Satz im Tiebreak gewonnen. Im Halbfinal wartet nun der nächste Youngster auf dem Weg in den Final. Sein Gegner wird Jakub Mensik sein, ein 20-jähriger Tscheche, der sich in der Vorrunde gegen den Brasilianer Joao Fonseca durchgesetzt hat.

Rafael Jodar und Alexander Zverev haben in der heissen Phase des 1. Satzes das Match sehr nervös gestalten lassen. Der 19-jährige Spanier Jodar hat mit drei unerzwungenen Fehlern im Servicegame den Deutschen Zverev praktisch das Rebreak geschenkt und ihn auf 4:5 herankommen lassen.

Zverev, der derzeit auf Platz 3 der ATP-Weltrangliste steht, hat sich jedoch noch im Tiebreak durchgesetzt und den Satz gewonnen. In den folgenden Sätzen hat Zverev deutlich aufgedreht und teils grossartiges Tennis gezeigt. Nach 2:25 Stunden hat er seinen ersten Matchball mit einer spektakulären Vorhand verwandelt und das Match mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 gewonnen. Im Halbfinal wartet nun der nächste Youngster auf dem Weg in den Final.

Sein Gegner wird Jakub Mensik sein, ein 20-jähriger Tscheche, der sich in der Vorrunde gegen den Brasilianer Joao Fonseca durchgesetzt hat. Mensik hat das Duell der Youngsters mit 6:4, 6:3, 7:6 (7:3) gewonnen und steht damit erstmals im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Sein bestes Ergebnis zuvor war der Einzug in die Achtelfinals der Australian Open, den er jedoch wegen einer Verletzung nicht bestreiten konnte. Für Fonseca hingegen ist der Höhenflug vorerst zu Ende.

Der Brasilianer hatte in der 3. Runde noch für eine Sensation gesorgt und Novak Djokovic aus dem Turnier geworfen





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