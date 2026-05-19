Alex Newhook erzielt den entscheidenden Treffer für Montreal in der Overtime

Alex Newhook erzielte in der 12. Minute der Overtime einen Konter zum 3:2 und sorgte damit für den insgesamt 5. Auswärtssieg in der Viertelfinal-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Buffalo Sabres.

Alex Newhook erzielte in der 12. Minute der Overtime einen Konter zum 3:2 und sorgte damit für den insgesamt 5. Auswärtssieg in der Viertelfinal-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Buffalo Sabres .

Sein Handgelenkschuss flog in perfekter Höhe oberhalb des Beinschoners und unterhalb des Fanghandschuhs von Sabres-Keeper Ukko-Pekka Luukkonen ins Netz. Newhook hatte schon in der Runde zuvor im 7. Spiel gegen Tampa Bay (2:1) das entscheidende Tor erzielt. Kanada wartet seit 1993, als die Canadiens eine 2:0-Führung verspielt und schienen das Momentum im Stadion der Sabres verloren zu haben.

Damit stehen die vier Playoff-Halbfinalisten fest: Die Canadiens treffen auf die Carolina Hurricanes, während die Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights spielen. Mit dem Erfolg von Montreal lebt auch die Hoffnung auf den ersten kanadischen Stanley-Cup-Sieger seit 1993 weiter. Damals hatten die Canadiens gegen Wayne Gretzkys Los Angeles Kings den bislang letzten Triumph eines kanadischen NHL-Teams gefeiert





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