Alex Hürzeler completed a 28-day, 720-kilometer walk from Paris to Oeschgen

Former Aargauer Regierungsrat and former Swiss sports director Alex Hürzeler returned to his hometown of Oeschgen, fulfilling a promise he made in 2023 to run from Paris to his home village in Oeschgen after a successful Swiss athlete's holding of an Olympic medal. He covered the distance with three legs and another 28 days of walking.

28 Tage, 720 Kilometer, ein Versprechen - Alex Hürzeler ist zurück in Oeschgen und sagt: 'Einige glaubten, dass ich kneifen werde' Der ehemalige Aargauer Regierungsrat hat Wort gehalten und ist von Paris ins Fricktal gewandert.

Beim Empfang in Oeschgen trifft er auf die Aargauer Olympiamedaillen-Gewinnerinnen. Ganz zum Schluss der insgesamt rund 720 Wanderkilometer, die Alex Hürzeler in drei Etappen und verteilt auf 28 Wandertage von Paris in sein Heimatdorf Oeschgen zurückgelegt hat, waren die drei Sportlerinnen, die ihm die ganze Reise überhaupt eingebrockt haben, natürlich auch dabei. Wobei das mit dem Einbrocken so nicht ganz stimmt.

Denn eigentlich ist Alex Hürzeler ja selbst dafür verantwortlich, dass er im Herbst 2023 öffentlich das Versprechen gab, dass er im Falle eines Medaillengewinnes einer Aargauerin oder eines Aargauers an den Olympischen oder Paralympischen Spielen 2024 in Paris von eben dort ins Fricktal laufen würde. Geworden sind es schliesslich sogar drei Medaillen. Schützin Chiara Leone gewann Gold im Dreistellungskampf. Schwimmerin Nora Meister Silber über 400 m Freistil und Ilaria Olgiati Bronze im Rollstuhl-Badminton





AargauerZeitung / 🏆 45. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Travel Alex Hürzeler 720-Kilometer Walk Paris To Oeschgen Walk Promise Olympic Games 2024 In Paris Paris To Los Angeles 2028

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Missbrauchsskandal in Paris: Wie sich Betreuer an Kindern vergingenSkandal um sexuelle Gewalt gegen Kinder in Paris

Read more »

Gondola Cable Car Now a Part of Urban Transport in ParisGondolas fanning out over the city, attracting explorers as well as commuters.

Read more »

Das French Open 2026 findet ohne den Titelverteidiger stattRoland Garros, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, beginnt Ende Mai in Paris. Die wichtigsten Informationen zum einzigen Major-Turnier auf Sand gibts hier.

Read more »

Über 40 Jahre nach Paris-Spektakel: Pont Neuf neu verhüllt40 Jahre nach Christos spektakulärer Verhüllung der Pariser Pont Neuf verwandelt der französische Künstler JR die älteste Brücke der Stadt in ein begehbares, spektakuläres Kunstwerk: «La Caverne du Pont Neuf» – eine monumentale, aufblasbare Höhlenlandschaft aus Stoff, 120 Meter lang, 20 Meter breit und bis zu 18 Meter hoch.

Read more »