Alessio Lioi Joins Suhr Aarau as New Handballer

Alessio Lioi, a former Pfadi player, has joined Suhr Aarau as a new handballer. His transfer was made possible by an employment contract with a local sponsor, Wanko Baumanagement GmbH. Lioi brings experience and speed to the team, aiming to further develop himself both on and off the field.

Mit Alessio Lioi präsentiert Suhr Aarau einen Neuzugang für die kommende Saison. Interessant: Der Wechsel des ehemaligen Pfadi-Spielers wurde auch durch eine Anstellung bei einem Aarauer Sponsor möglich.

Die Handballer geniessen ihre Saisonpause. Doch hinter den Kulissen ist einiges los. Der HSC Suhr Aarau vermeldet am Dienstag einen Zuzug. Mit sofortiger Wirkung stösst Alessio Lioi zum Team.

Obwohl erst 22 Jahre alt, hat er bereits fünf Jahre für Pfadi Winterthur, einem Ligakonkurrenten der Aargauer, gespielt und in der 1. Mannschaft 120 Partien bestritten. Lioi ist ein schneller, wendiger und für den Gegner unbequemer Rückraumspieler. Er versteht es, selbst Torgefahr auszustrahlen, während er aber auch gleichzeitig seine Mitspieler in Szene setzen kann.

In einer Medienmitteilung schreibt der HSC Suhr Aarau, dass er durch die Verpflichtung von Lioi den eigenen Talenten die Möglichkeit bieten könne, hinter einem Spieler mit grosser Erfahrung wachsen zu dürfen. Der Regisseur hat mit seinem Stammklub zum Auftakt in die Saison 2021/2022 den Supercup (Gegner war Suhr Aarau) geholt und wurde Vizemeister.

Zudem war er 2024 Teil der vielleicht dramatischsten Playoff-Partie in der Geschichte des HSC Suhr Aarau. Damals gewann Pfadi das entscheidende Viertelfinalspiel erst nach der zweiten Verlängerung. Sein Vertrag in Winterthur wurde nicht verlängert und so wurde der Zuzug von Alessio Lioi erst möglich. Er sagt, er sehe den Wechsel zum HSC als Chance, sich sportlich, handballerisch und beruflich weiterzuentwickeln.

Berufliche Weiterentwicklung? Lesen wir richtig? Ja. Der Regisseur hat im Kanton Aargau nicht nur einen Vertrag als Handballspieler unterzeichnet, sondern auch bei der Wanko Baumanagement GmbH in Aarau.

Diese fungiert als Sponsor des Klubs und stellt den Spieler als Arbeitskraft ein. Aus der Medienmitteilung lässt sich herauslesen, dass die Verpflichtung von Lioi als Handballer ohne diesen Deal neben dem Feld nicht möglich gewesen wäre. HSC-Präsident Dieter Camenzind lässt nämlich verlauten: «Es ist alles andere als selbstverständlich, in welcher Form und in welchem Umfang uns Wanko Baumanagement unter die Arme greift. Wir sind unglaublich dankbar und wissen das Engagement sehr zu schätzen.

» Alessio Lioi (Zweiter von links) wird bei der Wanko Baumanagement GmbH um Josip Jozipovic (Dritter von links) arbeiten. Darüber freuen sich HSC-Präsident Dieter Camenzind (ganz links) und Christoph Wyder, der neu im Vorstand des Klubs ist. Bis zum Saisonstart noch weiter verändern wird, ist offen.

Allerdings steht in der Medienmitteilung zur Verpflichtung von Lioi auch: «Die Arbeiten am Kader der nächsten Saison sind noch nicht abgeschlossen. » Affaire à suivre also?

«Der Abstieg war ein sehr reales Szenario»: HSC-Präsident Dieter Camenzind über Fehler und Lehren einer schwierigen Saison Der HSC Suhr Aarau entging nur knapp dem Abstieg. Präsident Dieter Camenzind blickt auf eine turbulente Saison zurück, räumt Fehler ein und erklärt, weshalb der Verein nun organisatorisch und personell neue Wege geht





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