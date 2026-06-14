Alessandra Keller wurde bei dem Cross-Country-Rennen in Leogang Dritte. Nicole Koller verpasste Platz drei nur knapp. Das Rennen wurde von heftigen Regenfällen und Sonnenschein geprägt.

Alessandra Keller erreicht Podestplatz bei Cross-Country-Rennen in Leogang . Die Schweizerin wird Dritte, Nicole Koller verpasst Platz drei nur knapp. Das Rennen wurde von heftigen Regenfällen und Sonnenschein geprägt.

Keller startete auf dem zehnten Platz, fuhr aber nach der ersten Runde auf den vierten Rang. Sie konnte sich dann auf den zweiten Platz vorarbeiten, aber in der letzten Runde überholte die Niederländerin Puck Pieterse sie und sicherte sich Platz drei. Die schwedische Athletin Jenny Rissveds gewann das Rennen ungefährdet, während Sina Frei als Neunte abgeschlossen hat.

Die Schweizerin Frei startete mit der Nummer 1 und fuhr auf Trockenreifen, stürzte jedoch dreimal im Laufe des Rennens und musste nach einem Reifenwechsel wieder aufholen. Nicole Koller wurde Vierte, während Blunk von Platz zehn auf Platz fünf vorrückte. Keller selbst sagte nach dem Rennen, dass sie bei solchen Bedingungen einfach auf ihr Können vertrauen und auf die Fehler der anderen hoffen musste.

Das Rennen war geprägt von heftigen Regenfällen und Sonnenschein, was es für die Athleten schwierig machte, sich auf das Rennen zu konzentrieren. Trotzdem gelang es Keller, sich auf den dritten Platz vorzuarbeiten und einen Podestplatz zu erreichen





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