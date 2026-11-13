Aldi Suisse ruft Listerien-befallene Hähnchenbrust-Filetstücke zurück

Der Lebensmitteleinzelhändler Aldi Suisse gibt einen sofortigen Rückruf für drei Sorten Hähnchenbrust-Filetstücke heraus, da in den Produkten das Bakterium Listerien nachgewiesen wurde und eine Gefahr für die Gesundheit besteht.

Der schweizerische Lebensmitteleinzelhändler Aldi Suisse hat einen umfassenden Rückruf für bestimmte Hähnchenbrust -Filetstücke eingeleitet, nachdem bei drei verschiedenen Sorten dieser Tiefkühl- und Frischware Listerien nachgewiesen wurden. Die Konsum der betroffenen Produkte wird dringend untersagt, da durch das Bakterium eine erhebliche Gesundheitsgefahr für die Kundschaft nicht ausgeschlossen werden kann.

Betroffene Produkte aus den Regalen entfernt

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, kurz BLV, hat den Einzelhändler Aldi Suisse angewiesen, die betroffenen Chargen unverzüglich vom Markt zu nehmen. Aldi Suisse hat daraufhin die Ware aus allen Schweizer Filialen aus den Regalen entfernen lassen und einen offiziellen Rückruf gestartet, um die Verteilung der kontaminierten Waren zu stoppen. Das BLV empfiehlt Konsumentinnen und Konsumenten ausdrücklich, die genannten Produkte nicht zu essen, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

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Gesundheitsrisiko und vulnerable Gruppen

Die Anwesenheit von Listerien stellt ein besonderes Risiko dar, da diese Bakterien bei gesunden Erwachsenen oft nur leichte Symptome verursachen können, bei gefährdeten Personen jedoch schwere Krankheitsverläufe auslösen. Neugeborene, Kleinkinder, ältere Menschen sowie Personen mit einem geschwächten Immunsystem können an schweren Erkrankungen leiden, die in einigen Fällen sogar tödlich enden. Besonders Schwangere sind betroffen, da eine Infektion zu einer Fehlgeburt führen kann oder das Neugeborene mit Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung zur Welt kommen kann.

Verhaltenshinweise für betroffene Personen

Falls Verbraucherinnen und Verbraucher bereits von den betroffenen Hähnchenbrust-Filetstücken gegessen haben, rät das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) dazu, sich nicht verunsichern zu lassen, aber dennoch ärztlichen Rat einzuholen. Wer Symptome bemerkt oder verunsichert ist, sollte umgehend eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, um mögliche Infektionen frühzeitig erkennen und behandeln zu können. Die genauen Chargennummern und Produktdetails wurden veröffentlicht, damit Käufer die betreffenden Warenpakete identifizieren können.

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Ursachen und zukünftige Maßnahmen

Die Entdeckung der Bakterien erfolgte im Rahmen der üblichen Qualitätskontrollen, die der Einzelhändler und die Aufsichtsbehörden regelmäßig durchführen, um die Lebensmittelsicherheit in der Schweiz zu gewährleisten. Aldi Suisse hat zugesichert, die Gründe für die Kontamination zu untersuchen, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Die Zusammenarbeit zwischen dem Einzelhändler und den Behörden bleibt intensiv, um die Öffentlichkeit transparent über den Stand der Untersuchungen und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen zu informieren.

Meldung und Dokumentation der Vorfälle

Alle betroffenen Kunden werden aufgefordert, die Rückrufaktion sorgfältig zu beachten und die Produkte nicht mehr zu konsumieren, auch wenn sie noch im Gefrierschrank zu Hause liegen. Das BLV stellt sicher, dass die Information schnell und effizient an die Öffentlichkeit gelangt, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Infektion zu minimieren. Die Gesundheitsschutzmassnahmen dienen dem Schutz der Bevölkerung und zeigen die Wichtigkeit strikter Hygienestandards in der Lebensmittelproduktion und im Handel auf.