Aldi Suisse ruft Hähnchenfilet wegen Listerien zurück

Aldi Suisse ruft Mini-Hähnchen-Filetstücke wegen Listerienbefall zurück. Das BLSV warnt Risikogruppen vor Gesundheitsgefahren und bittet um Rückgabe der Ware.

Die Schweizer Supermarktkette Aldi Suisse hat einen gezielten Rückruf für bestimmte Fleischprodukte eingeleitet. Grund für diese Maßnahme ist der nachgewiesene Befall mit Listerien in 150-Gramm-Packungen von Mini-Hähnchen-Filetstücken. Das Unternehmen hat diese Produkte unverzüglich aus dem Verkauf entfernt, um eine weitere Verbreitung zu verhindern und die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Details zum Listerien-Befall

Der detaillierte Rückruf betrifft drei spezifische Produktvarianten der Mini-Serie, nämlich Mini-Classic, Mini-Curry und Mini-Paprika. Jede der betroffenen Packungen wiegt exakt 150 Gramm. Der Auslöser für diese Aktion war die Information des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLSV), das dem Händler den Befall mit dem Bakterium Listerien mitteilte. Diese behördliche Mitteilung erfolgte am Freitag der aktuellen Berichtswoche, was Aldi Suisse veranlasste, sofortige Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die betroffenen Chargen sind an ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum erkennbar, das im November 2026 liegt. Trotz dieses relativ weit in der Zukunft liegenden Datums wurde die Ware vom Markt gezogen, da der aktuelle mikrobiologische Befall die Sicherheit der Produkte direkt gefährdet.

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Gesundheitsrisiken und Symptome

Das BLSV macht deutlich, dass die gesundheitlichen Auswirkungen einer Listerien-Infektion stark von der individuellen Abwehrkraft der betroffenen Person abhängen. Für Menschen mit einem intakten und gesunden Immunsystem verläuft die Erkrankung in der Regel mild oder sogar symptomlos. Viele Betroffene bemerken die Infektion möglicherweise gar nicht oder verwechseln sie mit einer leichten Magen-Darm-Erkrankung. Diese Gruppe ist also weniger akut gefährdet, dennoch wird Vorsicht geboten, da die Bakterien theoretisch vorhanden sind und die Schwere der Symptome nicht im Voraus vorhersagbar ist. Das Bundesamt betont jedoch, dass die Risiken für bestimmte vulnerablen Gruppen deutlich höher einzustufen sind.

Betroffene Risikogruppen

Äußerste Vorsicht ist für spezifische Risikogruppen geboten, die ein erhöhtes Gesundheitsrisiko darstellen. Dazu gehören Neugeborene, Kleinkinder, schwangere Frauen sowie ältere Personen. Auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem zählen zu dieser vulnerablen Gruppe. Für diese Personen kann die Infektion mit Listerien schwerwiegende und teilweise tödliche Folgen haben. Die Krankheitssymptome können sich als schwere Komplikationen manifestieren, die medizinische Eingriffe erfordern. Schwangere Frauen sind besonders gefährdet, da eine Infektion hier nicht nur die Mutter, sondern auch das ungeborene Kind bedroht. Im schlimmsten Fall kann eine solche Infektion bei Schwangeren zu einer Fehlgeburt führen.

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Schwere Folgen für das Kind

Wenn eine schwangere Frau oder ein Neugeborenes erkrankt, können die Folgen für das Kind katastrophal sein. Mögliche schwerwiegende Erkrankungen, die mit einer Listerien-Infektion in Verbindung gebracht werden, sind eine Blutvergiftung oder eine Hirnhautentzündung. Beide Zustände stellen lebensbedrohliche Notfälle dar, die eine sofortige und intensive medizinische Behandlung erfordern. Die Hirnhautentzündung kann zu bleibenden neurologischen Schäden führen, während eine Blutvergiftung den ganzen Organismus belastet. Aus diesem Grund stuft das BLSV die Situation für diese Patientengruppen als hochriskant ein. Die Prävention durch den sofortigen Verzicht auf die betroffenen Produkte ist daher von entscheidender Bedeutung, um diese gravierenden medizinischen Komplikationen zu vermeiden.

Handlungsempfehlung für Kunden

Konsumentinnen und Konsumenten, die sich die betroffenen Mini-Hähnchen-Filetstücke gekauft haben, werden aufgefordert, diese nicht mehr zu verzehren. Da die Produkte bereits aus dem Verkauf genommen wurden, sollten Kunden prüfen, ob sie noch Ware in ihren Kühlschränken haben. Der Rat der Gesundheitsbehörden lautet, bei Unsicherheit über den Verzehr oder bei Auftreten von Symptomen umgehend einen Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren. Eine professionelle medizinische Beratung ist der sicherste Weg, um mögliche Anzeichen einer Infektion richtig einzuordnen und gegebenenfalls eine Behandlung einzuleiten. Aldi Suisse unterstützt diese Maßnahme durch den vollständigen Rückzug der Ware aus den Regalen, um das Vertrauen der Kunden in die Lebensmittelsicherheit wiederherzustellen.