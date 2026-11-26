Aldi Suisse beendet die Eigenmarke Retour aux Sources nach 4,5 Jahren. Hohe Verarbeitungskosten für antibiotikafreie Milch sind Auslöser für die Umstellung.

Der Schweizer Discounter Aldi Suisse beendet seine Bio-Eigenmarke "Retour aux Sources" nach gut vierzigneinhalb Jahren markanter Präsenz im Sortiment. Diese schrittweise Einstellung erfolgt, da die separaten Warenströme für die antibiotikafreie Tierhaltung unverhältnismäßig hohe Verarbeitungskosten verursachten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Seit der Lancierung im Jahr 2022 hatte Aldi sein Schweizer Bio-Angebot stetig ausgebaut, startete jedoch mit lediglich 24 Produkten, darunter 16 Molkereiprodukte, 6 Bio-Weiderind-Artikel und zwei Bio-Eier-Artikel.

Historie und Ausweitung des Bio-Programms

Bei der Einführung der Marke im Jahr 2022 waren 30 Milchbetriebe sowie 150 Betriebe aus dem bestehenden Weidetier-Programm für Aldi Suisse aktiv. Milchproduzenten, die in das Programm lieferten, erhielten von Aldi Suisse zehn Rappen mehr pro Kilogramm für die antibiotikafreie Milchviehhaltung. Ein Jahr später waren bereits 370 Landwirtinnen und Landwirte für das Programm tätig, und das Angebot wurde um 10 auf 34 Produkte erweitert, wobei die drei Verkaufsschlager Freilandeier, Vollmilch und Äpfel waren.

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Herausforderungen bei der Antibiotika-Vermeidung

Das Label von Aldi Suisse unterscheidet sich dahingehend, dass auf dem Milchbetrieb jeweils gar keine Antibiotika eingesetzt werden, also auch keine sogenannte Sperrmilch produziert wird. Wird in der Schweiz eine Milchkuh mit Antibiotika behandelt, darf ihre Milch nicht in den Verkehr gelangen - egal unter welchem Label und in welcher Haltungsform. Das Label von Aldi Suisse stellt sicher, dass keine antibiotikahaltige Milch in den Handel gelangt, indem es den Verzicht auf jeglichen Einsatz vor der Schlachtung oder Melkung erzwingt.

Wirtschaftliche Gründe für die Einstellung

Aldi zog nach rund 50 Millionen verkauften Artikeln die Reissleine, da die Herausforderung in der notwendigen Bündelung größerer Mengen und den damit verbundenen Verarbeitungskosten liegt. Der Aldi-Chef Jérôme Meyer betonte im Juni 2023 trotz allgemein rückläufiger Entwicklung am Schweizer Bio-Markt, dass der Umsatz mit Schweizer Bio-Produkten im vergangenen Jahr gewachsen sei. Zusammen mit den Lieferanten und Verarbeitern wurde nach Lösungen gesucht, jedoch ohne Erfolg, da die logistischen Komplexitäten die Wirtschaftlichkeit des Modells zunehmend belasteten.

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Zukunft der Bio-Produkte: Saveurs Suisses Bio

"Retour aux Sources"-Produkte werden ab 2027 schrittweise in die neu geschaffene Marke "Saveurs Suisses Bio" überführt, welche denselben Standard wie die Knospe von Bio Suisse erfüllt. Mit der Produktlinie "Saveurs Suisses Bio" schafft Aldi einen neuen Auftritt für Schweizer Bio-Produkte, um für Kundinnen und Kunden mehr Orientierung zu schaffen und das Bekenntnis zur Schweiz und zur Schweizer Landwirtschaft zu stärken. Allerdings entfällt mit der Umstellung die Prämie von zehn Rappen pro Kilo Milch, die bisher an die Landwirte gezahlt wurde.

Offenheit für neue Kooperationsmodelle

Für das Programm "Retour aux Sources" ist noch nicht definitiv Schluss, da Aldi offen zeigt, entsprechende Lösungen zu unterstützen, sollten andere Detailhändler Produkte aus antibiotikafreier Tierhaltung ins Sortiment aufnehmen. Jérôme Meyer erklärte, dass die landwirtschaftliche Seite funktioniere, die Nachfrage da sei und die Produkte überzeugten, wobei wertvolle Erfahrungen gesammelt wurden und weiterhin großes Potenzial gesehen werde. Die Marke nahm die Knopse-Richtlinien als Basis, ging aber in mehreren Aspekten, etwa bei Milchkühen und Fleischrindern, deutlich über die bestehenden Anforderungen hinaus.