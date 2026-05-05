Alcon startet mit Wachstum ins Jahr 2026 und kündigt Aktienrückkauf an

Der Augenheilmittel-Konzern Alcon hat das erste Quartal 2026 mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent abgeschlossen. Neue Produkte treiben das Wachstum voran, und das Unternehmen plant ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Jahresziele wurden teilweise erhöht, und der Gewinn pro Aktie soll nun um 10 bis 13 Prozent steigen.

Der Augenheilmittel -Konzern Alcon hat das Jahr 2026 mit einem soliden Wachstum begonnen. Die neu eingeführten Produkte des Unternehmens fanden einen starken Absatz und trugen maßgeblich zum Erfolg bei.

Im ersten Quartal 2026 erzielte Alcon einen Umsatz von 2,69 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In Lokalwährung betrug das Wachstum 6 Prozent. Damit hat Alcon zwar etwas an Dynamik verloren, da das Unternehmen im vierten Quartal 2025 noch ein währungsbereinigtes Wachstum von 7 Prozent verzeichnete. In den beiden Quartalen davor hatte sich das Wachstum von 3 auf 5 Prozent gesteigert.

Die betriebliche Kernmarge, die als Indikator für die Profitabilität des Unternehmens dient, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent. Der Kerngewinn pro Aktie betrug 85 Cent, nach 73 Cent im Vorjahr. Firmenchef David Endicott zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen und betonte, dass das starke Wachstum vor allem auf die erfolgreiche Performance der neuen Produkte zurückzuführen sei. Für das laufende Jahr 2026 rechnet Alcon weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Im Jahr 2025 hatte das Unternehmen noch ein Wachstum von gut 4 Prozent ausgewiesen. Zudem strebt Alcon eine Verbesserung der operativen Kernmarge im Bereich von 70 bis 170 Basispunkten an. Der Gewinn pro Aktie soll nun um 10 bis 13 Prozent steigen, statt wie zuvor geplant um 9 bis 12 Prozent. Diese Anpassung ist unter anderem auf ein geplantes Aktienrückkaufprogramm zurückzuführen, im Rahmen dessen Alcon in den nächsten drei Jahren eigene Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar erwerben will.

Dieses Programm soll dazu beitragen, den Gewinn pro Aktie zu steigern und den Aktionären langfristig mehr Wert zu schaffen. Die positiven Ergebnisse und die strategischen Maßnahmen von Alcon unterstreichen die starke Marktposition des Unternehmens und seine Fähigkeit, auch in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu agieren





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