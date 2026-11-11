Alcon passt Jahresprognose für 2026 nach unten trotz Umsatzwachstum

Der Augenheilkundekonzern Alcon senkt die Prognose für 2026. Trotz eines Umsatzplus von fünf Prozent im dritten Quartal wirken Wettbewerbsdruck und Entwicklungskosten auf die Ergebnisse.

Der US-schweizerische Augenheilkundekonzern Alcon hat im dritten Quartal 2026 sein Wachstum fortgesetzt, muss jedoch seine Erwartungen für das Gesamtjahr korrigieren. Der Konzern verzeichnete einen Umsatz von 2,72 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Plus von fünf Prozent entspricht. In lokalen Währungen belief sich das Wachstum sogar auf sieben Prozent. Diese Zahlen wurden in der offiziellen Mitteilung des Unternehmens veröffentlicht, das eine anhaltend gute Nachfrage nach seinen neuen Produkten betonte.

Dynamik in Kontaktlinsen bremst operative Marge

Im Geschäftsbereich Vision Care, der Kontaktlinsen und Produkte zur Augenpflege umfasst, stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar. Das spezifische Segment der Kontaktlinsen verzeichnete ein Wachstum von fünf Prozent, während die Verkäufe von Augenpflegeprodukten um acht Prozent zunahmen. Alcon führte diesen Erfolg maßgeblich auf die positive Marktentwicklung neu eingeführter Produkte zurück, die die Konkurrenzfähigkeit in diesem Bereich stärken.

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Im Gegensatz dazu zeigte sich im Bereich Surgical, der Geräte und Produkte für Augenoperationen bereitstellt, ein gemischteres Bild. Der Umsatz in dieser Sparte wuchs um vier Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar. Allerdings gingen die Verkäufe künstlicher Augenlinsen, die unter anderem bei Graukatarakt-Operationen zum Einsatz kommen, um zwei Prozent zurück. Alcon attribuiert diesen Rückgang dem anhaltenden Wettbewerbsdruck in den USA, wobei Zuwächse bei Verbrauchsmaterialien und Operationsgeräten diesen Verlust mehr als ausgeglichen haben.

Powervision-Abschreibung belastet operativen Gewinn

Die betriebliche Kernmarge, die vom Unternehmen als zentraler Indikator für die Profitabilität herangezogen wird, verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 21,8 Prozent. Unter dem Strich verblieb ein Kerngewinn von 91 Cents je Aktie, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 79 Cents im Vorjahr entspricht. Dennoch sank die ausgewiesene operative Marge in den ersten neun Monaten des Jahres signifikant auf 8,4 Prozent nach zuvor 13,7 Prozent.

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Ein wesentlicher Grund für diese Verschlechterung ist eine bereits früher kommunizierte Belastung in Höhe von 402 Millionen Dollar. Diese Kosten entstehen durch die Einstellung von Entwicklungsprogrammen für künstliche Augenlinsen der Powervision, die Alcon im Jahr 2019 übernommen hatte. Die Abwertung spiegelt die strategischen Herausforderungen wider, die mit der Integration und Weiterentwicklung dieser Technologie verbunden waren.

Angepasste Zielkorridore und Effizienzprogramme

Alcon präzisierte die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich. Der Konzern rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund sechs Prozent. Die bisherige Spanne lag zwischen fünf und sieben Prozent. Für die bereinigte operative Kernmarge wird eine Verbesserung um 100 bis 150 Basispunkte erwartet, verglichen mit den vorherigen Schätzungen von 90 bis 190 Basispunkten. Das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie soll sich auf 12 bis 14 Prozent belaufen, nach zuvor prognostizierten 12 bis 15 Prozent.

Zudem weitet Alcon sein internes Effizienzprogramm aus, um dem inflationären Kostendruck zu begegnen. Die angestrebten jährlichen Einsparungen steigen von rund 100 Millionen auf rund 130 Millionen Dollar. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen werden neu auf rund 230 Millionen Dollar veranschlagt. Zusätzlich belasten die Zölle der Regierung Trump die Rechnung, wobei Alcon für 2026 nach Gegenmaßnahmen und Rückerstattungen mit einer Nettobelastung von rund 40 Millionen Dollar rechnet. Im dritten Quartal erhielt der Konzern bereits rund 60 Millionen Dollar an Rückerstattungen von der US-Regierung.