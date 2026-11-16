Carlos Alcaraz startet souverän in die ATP Finals 2026 in Turin. Der Spanier besiegt Frances Tiafoe in 69 Minuten und festigt seine Favoritenrolle.

Carlos Alcaraz hat seinen Start bei den ATP Finals 2026 in Turin mit einem überzeugenden Sieg eingeläutet. Der dreifache Grand-Slam-Sieger aus Spanien benötigte für sein Eröffnungsmatch am Jahresendturnier nur 69 Minuten, um seinen Gegner vom Platz zu fegen. Damit bewies er, dass sein vor der Saison gestecktes Ziel auf den Titel trotz seiner langen Verletzungspause mehr als realistisch ist. Die Weltnummer drei zeigte von der ersten Minute an dominantes Spiel, das die Konkurrenz in der Gruppe John McEnroe schockierte.

Alcaraz dominiert Frances Tiafoe in Turin

Die Partie gegen Frances Tiafoe (ATP 8) entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit. Alcaraz gewann beide Sätze deutlich mit 6:2 und 6:2. In jedem der beiden Durchgänge sicherte sich der Spanier zwei Breaks, was seinen Gegner ständig unter Druck setzte. Besonders beeindruckend war die Konstanz beim eigenen Aufschlag, den Alcaraz in diesem Match nicht einmal abgeben musste. Seine mentale Stärke und technische Präzision waren auf einem extrem hohen Niveau.

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Die Statistik unterstreicht die Dominanz des 23-Jährigen eindrucksvoll. Auf 21 Winner stehen beim siebten Grand-Slam-Champion in der Statistik nur neun unerzwungene Fehler. Diese Bilanz demonstriert, dass Alcaraz seine Tiefschläge gezielt platziert und sich kaum durch Fehler des Gegners oder eigene Ungenauigkeiten aus der Reserve locken ließ. Tiafoe hatte keine Chance, dem spanischen Tempo zu folgen und wurde schnell in die Defensive gedrängt.

Medwedew schlägt Cobolli im zweiten Match

Im zweiten Spiel der Gruppe Ivan Lendl setzte sich der Russe Daniil Medwedew (ATP 5) mit 7:6 (7:4) und 6:3 gegen den Italiener Flavio Cobolli (ATP 6) durch. Medwedew zeigte eine solide Leistung, die ihn als einen der großen Konkurrenten um die Finalplatzierung bestätigte. Der Vergleich mit dem Match von Alcaraz zeigt die hohe Qualität im Feld, auch wenn der Spanier aktuell klar als Favorit wahrgenommen wird. Cobolli blieb unter seinen Möglichkeiten und konnte keine nachhaltige Antwort auf die Angriffe von Medwedew finden.

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Der Sieg von Medwedew ist wichtig für die Dynamik in der Gruppe Ivan Lendl. Als ATP 5 gilt der Russe als einer der erfahrensten Spieler im Feld. Seine Fähigkeit, auch in knappen Situationen wie dem Tiebreak im ersten Satz Ruhe zu bewahren, wird in den kommenden Spielen noch wichtiger. Flavio Cobolli muss sich nun auf das nächste Duell gegen Frances Tiafoe einstellen und könnte durch einen Sieg die Tabellenpositionen beeinflussen.

Verletzungspause überstanden und Form zurück

Alcaraz' Performance ist umso bemerkenswerter, da er monatelang verletzungsbedingt pausieren musste. Eine schwere Verletzung am Handgelenk zwang den Spanier dazu, die Tour über vier Monate lang zu pausieren. Dies warf alle Planungen für die Saison 2026 durcheinander und ließ viele Experten zweifeln, ob er die Form zur Jahresendsaison wiederfinden würde. Erst Ende August meldete sich der 23-Jährige im Training zurück, was kaum Zeit für eine schrittweise Rückkehr auf die höchsten Ebenen ließ.

Die rasche Rückkehr auf das oberste Niveau zeigt die hervorragende medizinische Betreuung und das immense Potenzial des spanischen Stars. Die kurze Phase der Rekonvaleszenz scheint überwunden zu sein, da die Qualität des Spiels nicht nachzulassen scheint. Alcaraz wirkt psychisch stabil und physisch belastbar, was die Grundlage für einen möglichen Titelgewinn in Turin bildet. Die lange Abstinenz hat ihn möglicherweise nicht geschwächt, sondern nur kurzzeitig aus dem Rhythmus geworfen.

Ausblick auf den zweiten Spieltag

Am Mittwoch am zweiten Spieltag der ATP Finals stehen nun spannende Duelle an. Zuerst wird das Match zwischen Flavio Cobolli und Frances Tiafoe ausgetragen, bei dem beide Spieler um ihre Chancen in der Gruppe Ivan Lendl kämpfen. Anschließend steht das Aufeinandertreffen von Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew an. Dieses Match wird als das Highlight des Tages gehandelt und könnte entscheidend für die Gruppensieger sein.

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Zunächst wird am Dienstag jedoch wieder in der Gruppe John McEnroe gespielt, wo die Ergebnisse die weitere Progression der Turniere beeinflussen werden. Für Carlos Alcaraz ist dies die nächste große Hürde, um seine Vormachtstellung in der Gruppe zu festigen. Fans und Experten beobachten gespannt, wie der Spanier mit der erwarteten aggressiven Strategie von Medwedew umgeht. Das Match wird zeigen, ob die aktuelle Form von Alcaraz auch gegen die besten Spieler der Welt Bestand hat.