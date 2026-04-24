Alcaraz fällt für French Open und Rom aus – Handgelenksverletzung zwingt Top-Star zur Pause

Carlos Alcaraz muss aufgrund einer Handgelenksverletzung auf die Teilnahme an den French Open und dem Masters in Rom verzichten. Die Verletzung zog sich der Spanier bereits in Barcelona zu. Jannik Sinner könnte davon profitieren und seine Führung in der ATP-Rangliste ausbauen.

Der spanische Tennis star Carlos Alcaraz , aktuell die Nummer zwei der ATP -Weltrangliste, wird in diesem Jahr auf die Verteidigung seines Titels bei den French Open in Paris verzichten müssen.

Diese schmerzhafte Entscheidung resultiert aus einer Verletzung am rechten Handgelenk, die ihm eine längere Zwangspause auferlegt. Alcaraz selbst gab die bittere Nachricht am Freitag bekannt und begründete den Entschluss mit den Ergebnissen umfassender medizinischer Untersuchungen. Diese hätten gezeigt, dass eine vorsichtige Vorgehensweise geboten ist, um die Verletzung nicht zu verschlimmern und eine vollständige Genesung zu gewährleisten. Konkret bedeutet dies, dass Alcaraz nicht nur bei den French Open, sondern auch beim Masters-Turnier in Rom nicht am Start stehen wird.

Die Verletzung hatte sich bereits in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Barcelona manifestiert, wo er nach einem hart erkämpften Sieg gegen Otto Virtanen das Turnier vorzeitig beenden musste. Die Schmerzen waren zu stark, um weiterzuspielen, und eine weitere Belastung des Handgelenks hätte das Risiko einer schwerwiegenderen Verletzung erhöht. Infolgedessen musste Alcaraz auch seine Teilnahme am laufenden Masters-Turnier in Madrid absagen, was für ihn eine besonders schwere Entscheidung darstellte, da er vor heimischem Publikum spielen wollte.

Die Abwesenheit von Alcaraz in Roland Garros hat nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die gesamte Tenniswelt erhebliche Auswirkungen. Alcaraz hatte die French Open bereits in den Jahren 2023 und 2024 für sich entscheiden können und galt auch in diesem Jahr als einer der Top-Favoriten auf den Titel. Sein spektakulärer Finalerfolg im vergangenen Jahr gegen seinen Rivalen Jannik Sinner, ein wahrhaft epischer Fünfsatz-Krimi, wird den Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Verletzung Alcarazs eröffnet nun anderen Spielern die Chance, sich in Paris zu beweisen und den begehrten Titel zu erringen. Insbesondere Jannik Sinner, der bereits seit dem 12. April wieder die Nummer eins der Weltrangliste ist, dürfte von der Absage Alcarazs profitieren. Er hat die Möglichkeit, seine Führungsposition in den kommenden Wochen weiter auszubauen und seinen Vorsprung auf die Konkurrenz zu vergrößern.

Die ATP-Rangliste wird sich in den nächsten Wochen voraussichtlich deutlich verändern, da Alcaraz durch seine Zwangspause Punkte verliert und Sinner die Gelegenheit hat, seinen Vorsprung zu erhöhen. Die Konkurrenz im Herren-Tennis ist jedoch groß, und es gibt zahlreiche weitere Spieler, die in der Lage sind, bei den French Open für Überraschungen zu sorgen.

Die genaue Art der Verletzung am Handgelenk von Carlos Alcaraz wurde nicht im Detail bekannt gegeben, jedoch deutet die Entscheidung für eine längere Pause darauf hin, dass es sich um eine ernstzunehmende Problematik handelt. Die medizinische Abteilung des spanischen Tennisverbandes wird Alcaraz in den kommenden Wochen engmaschig betreuen und einen individuellen Rehabilitationsplan erstellen, um sicherzustellen, dass er vollständig genesen und optimal auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour vorbereitet ist.

Die Dauer der Zwangspause ist derzeit noch ungewiss, jedoch hoffen alle Beteiligten, dass Alcaraz so schnell wie möglich wieder seine volle Leistungsfähigkeit erreichen kann. Seine Fans weltweit wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung und freuen sich darauf, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen. Die Tenniswelt wird seine Abwesenheit bei den French Open und anderen wichtigen Turnieren sicherlich vermissen, aber die Gesundheit des Spielers hat oberste Priorität.

Die ATP-Tour wird in den kommenden Wochen ohne einen ihrer größten Stars auskommen müssen, aber die Show wird trotzdem weitergehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Rangliste entwickeln wird und welche neuen Stars sich in Abwesenheit von Alcaraz hervorheben werden. Die French Open versprechen somit ein spannendes Turnier mit vielen Überraschungen und unvorhersehbaren Ergebnissen





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