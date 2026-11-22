Carlos Alcaraz gewinnt die ATP Finals in Turin gegen Alexander Zverez. Der Spanier sichert sich den Titel und das Preisgeld von über 5 Millionen US-Dollar.

Carlos Alcaraz hat das Endspiel der ATP Finals in Turin gegen Alexander Zverev gewonnen und damit die Titelverteidigung erfolgreich abgeschlossen. Der spanische Tennisspieler siegte mit den Satzergebnissen von 2:6 und 6:7 (7:9) und krönte damit seine dominante Saisonleistung. Alcaraz feiert hiermit den ersten Sieg bei diesem prestigeträchtigen Turnier seit 28 Jahren, seitdem Àlex Corretja den Titel gewann.

Das Ergebnis des ATP Finals Endspiels in Turin

Der spanische Star Carlos Alcaraz beendete die Kampagne der ATP Finals mit einer klaren Vorstellung. Nach einem schwachen Start verlor er den ersten Satz deutlich mit 2:6. Im zweiten Satz zeigte er jedoch eine starke Reaktion und rettete sich in die Tie-Break-Situation, die er mit 9:7 für sich entschied. Für Alexander Zverev bedeutete dies das Ende der Traumreise im italienischen Turin. Der deutsche Spieler hatte das Turnier gut begonnen, konnte die finale Hürde gegen den Weltranglistenersten jedoch nicht nehmen.

Also read ATP Finals: Halbfinals - Alcaraz und Zverev spielen um den Titel in Turin

Kontroverse um den Status der Tennis-Weltrangliste

Obwohl Alexander Zverev die Nummer eins der Weltrangliste ist, bleibt sein Status in der Tennis-Szene umstritten. Die Debatte dreht sich darum, ob Zverev den Thron vor allem aufgrund der langen Verletzungspausen von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner erobert hat. Zverev bestritt vier seiner fünf Matches im Turnierverlauf und gewann diese. Seine einzige Niederlage erlitt er gegen den am ersten Satz überragenden Alcaraz. Die aktuelle Platzierung wird daher von vielen Beobachtern als vorübergehend angesehen.

Advertisement

Historische Bedeutung und Preisgeld für den Turniersieger

Carlos Alcaraz feiert mit diesem Triumph einen historischen Meilenstein in seiner Karriere. Er ist der erste spanische ATP-Champion seit dem Sieg von Àlex Corretja vor 28 Jahren. Mit einem Serie von 14 Siegen in Folge sicherte er sich den Titel ohne eine einzige Niederlage im gesamten Turnier. Für diesen unverdienten Erfolg geht der 23-jährige Spanier mit einem Preisgeld von über 5 Millionen US-Dollar nach Hause. Dies unterstreicht die enorme finanzielle und sportliche Wertschätzung dieses Prestigeturniers.

Zverevs beste Saison trotz Finalniederlage in Turin

Trotz der enttäuschenden Final-Pleite in Turin war es für Alexander Zverev die mit Abstand beste Saison seiner bisherigen Karriere. Er beendete das Jahr als Nummer eins der Weltrangliste. Dazu trugen zwei bedeutende Erfolge bei: Zverev gewann erstmals die Grand-Slam-Turniere in Paris und in New York. Diese Leistungen hatten den Aufstieg an die Spitze der Rangliste ermöglicht, auch wenn das Finale gegen den formstarken Alcaraz nicht gewonnen werden konnte.