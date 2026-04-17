Albrecht-Projekt: Nachhaltiges Wohn- und Ferienresort in Fiesch

Der ehemalige Skiweltmeister Daniel Albrecht plant in Fiesch ein innovatives Öko-Tourismusprojekt. Ein neues Wohn- und Ferienresort, das auf nachhaltige Bauweise mit Mondholz setzt, soll entstehen und wird auch Albrechts eigenes Zuhause umfassen.

Im malerischen Walliser Bergdorf Fiesch nimmt ein zukunftsweisendes Öko-Tourismus projekt Gestalt an. Der ehemalige Skiweltmeister Daniel Albrecht , eine Persönlichkeit, die mit ihrem Namen für Erfolg und Resilienz im Wintersport steht, hat sich vorgenommen, im beschaulichen Ort mit seinen rund 1000 Einwohnern ein neuartiges Wohn- und Ferienresort zu realisieren.

Dieses ambitiöse Vorhaben, das im Gebiet «Granacher» angesiedelt sein wird, sieht die Errichtung mehrerer Gebäude vor, die insgesamt eine beeindruckende Wohnfläche von über 1700 Quadratmetern umfassen werden. Das Konzept sieht eine vielfältige Angebotspalette vor, die sowohl individuelle Bedürfnisse als auch die Anforderungen des modernen Tourismus adressiert. Geplant sind fünf elegante Einfamilienhäuser, die Raum für privates Wohnen oder exklusive Ferienaufenthalte bieten. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein zusätzliches, charmantes Tiny House, das die Vorzüge minimalistischen und nachhaltigen Wohnens verkörpert. Darüber hinaus sind vier Mehrfamilienhäuser vorgesehen, die insgesamt zwölf moderne Wohnungen beherbergen werden. Diese Wohneinheiten werden primär als bewirtschaftete Ferienobjekte vermarktet. Dies bedeutet, dass die Käufer die Möglichkeit haben, ihre Immobilien für einen begrenzten Zeitraum selbst zu nutzen, während sie für die restliche Zeit professionell vermietet werden. Dieses Modell zielt darauf ab, eine kontinuierliche Auslastung und Rendite zu gewährleisten und gleichzeitig die Flexibilität für die Eigentümer zu bewahren.

Eine herausragende Ausnahme bildet das namensgebende «Mondhaus», das nicht nur als Ferienobjekt, sondern auch als privater Hauptwohnsitz erworben werden kann und somit eine besondere Attraktion für jene darstellt, die sich dauerhaft in der idyllischen Bergkulisse niederlassen möchten. Das «Mondhaus», das als Herzstück und architektonische Ikone des gesamten Projekts fungiert, hat bereits eine besondere Bedeutung für Daniel Albrecht und seine Familie. Seit seiner Fertigstellung im Jahr 2016 bewohnt der ehemalige Skistar gemeinsam mit seiner Ehefrau Kerstin und ihrer gemeinsamen Tochter Maria dieses einzigartige Holzbauwerk. Trotz einer persönlichen Veränderung in der Partnerschaft, da das Paar getrennte Wege geht, ist es ihnen wichtig, für ihre Tochter weiterhin eine familiäre Einheit zu bilden und das gemeinsame Zuhause zu erhalten. Um die Vision des Gesamtprojekts zu verwirklichen, steht auch das «Mondhaus» im Rahmen dieser Entwicklung zum Verkauf.

Ein zentrales Anliegen der Projektverantwortlichen, allen voran Daniel Albrecht, ist die konsequente Umsetzung einer nachhaltigen Bauweise. Hierbei wird auf sogenanntes «Mondholz» gesetzt, eine traditionelle und ökologisch wertvolle Methode der Holzgewinnung. Dabei wird nur Holz aus der unmittelbaren Region verwendet, das nachweislich in den Wintermonaten während des abnehmenden Mondes gefällt wurde. Dieses unbehandelte Fichten- und Lärchenholz wird auf traditionelle Weise verarbeitet, wobei auf chemische Bindemittel wie Leim verzichtet wird. Stattdessen kommen umweltfreundliche Holzdübel zum Einsatz, was die Nachhaltigkeit des Bauprozesses unterstreicht. Ein weiterer innovativer Aspekt der Bauweise ist die verborgene Holznutzung: Nur etwa 15 Prozent des verbauten Holzes sind sichtbar, was bedeutet, dass auch Holz mit geringeren ästhetischen Qualitätsansprüchen, das sonst möglicherweise nicht genutzt werden könnte, ressourcenschonend eingesetzt wird. Diese Herangehensweise minimiert Abfall und maximiert die Nutzung natürlicher Ressourcen.

Die Parzellen, auf denen die zukünftigen Gebäude errichtet werden sollen, befinden sich im Besitz des ehemaligen Profisportlers. Daniel Albrecht, der 2009 nach einem schweren Sturz eine mehrmonatige Genesungsphase durchmachte und im Koma lag, hat mit diesem Projekt eine neue Herausforderung gefunden, die seine Verbundenheit mit der Region und sein Engagement für nachhaltige Entwicklung widerspiegelt. Komplettiert wird das Kernteam hinter dem Projekt durch zwei erfahrene Architekten, die ihr Fachwissen und ihre Kreativität in die Planung und Umsetzung einbringen. Aktuell befindet sich das Projekt in einer wichtigen Phase der Genehmigungsverfahren. Während das Baubewilligungsverfahren bereits erfolgreich abgeschlossen wurde, steht die rechtskräftige behördliche Genehmigung noch aus. Die Projektverantwortlichen sind zuversichtlich, dass alle notwendigen Schritte zeitnah erledigt werden. Wenn alles nach Plan verläuft, ist der Verkaufsstart für die Immobilien ab Mai geplant. Dies eröffnet potenziellen Käufern die Möglichkeit, Teil eines einzigartigen und zukunftsorientierten Projekts im Herzen der Schweizer Alpen zu werden, das ökologische Verantwortung mit modernem Wohnkomfort und touristischem Potenzial verbindet. Die Vision ist es, in Fiesch einen Ort zu schaffen, der nicht nur als Ferienziel dient, sondern auch ein lebendiges und nachhaltiges Miteinander fördert





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