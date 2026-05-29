Albino-Büffel mit Donald Trump-Ähnlichkeit zum Social-Media-Star geworden

Ein seltener Albino-Büffel aus Bangladesch ist dank seiner blonden Mähne zum Social-Media-Star geworden. Die verblüffende Ähnlichkeit mit US-Präsident Donald Trump hat das Schicksal des Tiers verändert und viele Menschen fühlen sich an den amerikanischen Präsidenten erinnert.

Ein seltener Albino-Büffel aus Bangladesch ist dank seiner blonden Mähne zum Social-Media-Star geworden. Ursprünglich sollte das 700 Kilogramm schwere Tier für das muslimische Opferfest Eid al-Adha geschlachtet werden.

Doch die verblüffende Ähnlichkeit mit US-Präsident Donald Trump hat das Schicksal des Tiers verändert. Viele Menschen fühlen sich an den amerikanischen Präsidenten erinnert und haben das Tier auf Social-Media-Plattformen geteilt. Die Aufmerksamkeit rund um den ungewöhnlichen Vierbeiner könnte ihm nun das Leben retten. Was aus dem 'Donald Trump' von Bangladesch geworden ist, ist noch unklar.

Der Büffel mit seiner blonden Mähne und seinem großen Star-Auftritt hat das Internet erobert und Hunderte Menschen strömen zur Farm, um ihn zu sehen. Die Debatte um die Ähnlichkeit des Tiers mit dem US-Präsidenten ist jedoch nicht ohne Kontroversen geblieben





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