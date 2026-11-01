Alberto Fabbri gewinnt Wahl zum Basler Appellationsgericht gegen Manuel Kreis

Alberto Fabbri (Mitte) setzt sich in der Ersatzwahl für das Basler Appellationsgericht gegen Manuel Kreis durch und gewinnt ein Präsidium für die Bürgerlichen.

Alberto Fabbri ist am 27. September im zweiten Wahlgang zum neuen Mitglied des Basler Appellationsgericht s gewählt worden. Er setzt sich dabei klar gegen seinen Kontrahenten Manuel Kreis durch. Damit ändert sich die Mehrheit der Präsidien am höchsten kantonalen Gericht in Basel-Stadt.

Fabbri gewinnt im zweiten Wahlgang deutlich

Bei der Ersatzwahl für eines der neun Präsidien konnte sich der Mitte-Kandidat Alberto Fabbri in der Stichwahl durchsetzen. Er erzielte dabei 20'907 Stimmen, was einem Stimmenanteil von 53,8 Prozent entspricht. Damit liegt er deutlich vor Manuel Kreis, der 17'872 Stimmen und damit 46 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Der Rest der abgegebenen Stimmen verteilte sich auf vereinzelte weitere Namen im Wahlgang.

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Die Wahlbeteiligung lag bei insgesamt 37,4 Prozent. Die Entscheidung fiel nach einem knappen Rennen im ersten Wahlgang am 27. September, bei dem sich die beiden Hauptkandidaten nur knapp 250 Stimmen voneinander unterschieden. Damals führte Fabbri mit 23'790 Stimmen vor Kreis mit 23'542 Stimmen.

Bekannte Person aus der Schweizer Justiz

Alberto Fabbri ist eine etablierte und bekannte Persönlichkeit in der Schweizer Justizlandschaft. Der 59-jährige Jurist ist seit dem Jahr 2021 als Bundesstrafrichter tätig. Vor dieser Berufung fungierte er als Erster Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt sowie des Bundes. In seiner Zeit beim Bund übte er zeitweise auch die Rolle des Leitenden Staats aus.

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Seine politische Unterstützung erhielt der Kandidat von einer breiten Koalition. Neben seiner eigenen Partei Mitte wurden er unter anderem von der EVP, der GLP, der LDP, der FDP, der SVP sowie von Aktives Bettingen unterstützt. Dieses breite Bündnis trug maßgeblich zu seinem erfolgreichen Abschneiden bei.

SP verliert Präsidium am höchsten Gericht

Mit der Wahl von Alberto Fabbri verliert die Sozialdemokratische Partei (SP) eines ihrer fünf Präsidien am höchsten kantonalen Gericht an die Bürgerlichen. Der Grund für die Neubesetzung war der geplante Rücktritt des bisherigen Gerichtspräsidenten Christian Hoenen. Dieser wird seine Funktion per Ende 2026 niederlegen. Um die Lücke zu schließen, wurde die Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode von 2022 bis 2027 anberaumt.

Die Situation hatte dazu geführt, dass die SP nicht mehr über die Mehrheit aller Präsidien beim Basler Appellationsgericht verfügt. Die Ersatzwahl war somit notwendig, um die Besetzung des Gremiums bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers im Jahr 2027 zu gewährleisten. Die aktuelle Zusammensetzung des Gerichts spiegelt nun die politischen Verhältnisse in der Stadt und im Kanton wider.