Alba Star: Spanische Charterfluggesellschaft in Liquiditätsengpass

Die spanische Charterfluggesellschaft Alba Star steht vor einem Liquiditätsengpass und hat deshalb ihre Flüge vorübergehend eingestellt. Die Gründe sind hohe Schulden aus der Pandemie, geopolitische Spannungen und gestiegene Treibstoffkosten.

Die spanische Charterfluggesellschaft Alba Star steckt in einem Liquiditätsengpass und hat daher ihre Flüge vorübergehend eingestellt. Als Gründe nennt das Unternehmen hohe Schulden aus der Pandemie, geopolitische Spannungen sowie gestiegene Treibstoffkosten.

Die Geschichte von Alba Star

Die Geschichte von Alba Star begann 2009, als die Gründer eine Charterfluggesellschaft für große spanische, italienische und andere europäische Reiseveranstalter gründeten. Im Juli führte Alba Star ihren ersten Flug durch. Heute besteht die Flotte des Unternehmens mit Sitz auf Mallorca aus fünf Boeing 737-800.

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Verhandlungen über einen Verkauf

Verhandlungen über einen Verkauf von Alba Star blieben bislang erfolglos, obwohl gemäß dem Portal Prferente drei Kaufangebote vorlagen. Die für den Abschluss einer möglichen Transaktion erforderlichen Fristen und ein Liquiditätsengpass hätten die Entscheidung zum Betriebsstopp erfordert, so Alba Star.

Hauptaktionär ist der Finanzinvestor Sherpa Capital

Hauptaktionär ist der Finanzinvestor Sherpa Capital. Teilweise wird Alba Star in Airbus A350-900 und A350-900 ULR nachgerüstet, ganz kommt sie später in der Boeing 777-9 zum Einsatz: die neue Langstreckenkabine von Singapore Airlines.

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Flugbetrieb eingestellt

Die Flüge von Alba Star sind vorübergehend eingestellt, da das Unternehmen einen freiwilligen Insolvenzantrag vorbereitet. Als Gründe nennt das Unternehmen hohe Schulden aus der Pandemie, geopolitische Spannungen sowie gestiegene Treibstoffkosten.

Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi

Der Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi soll künftig 120 Millionen Fluggäste pro Jahr abfertigen, doppelt so viele wie heute. Dafür sind ein neues Südterminal und eine vierte Piste geplant. Und schon zuvor soll es eine Erweiterung geben.