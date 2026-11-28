Alaves gewinnt mit 1:0 gegen Real Madrid. Toni Martinez erzielt das Siegtor nach einem Konter. Vinicius Junior scheitert wiederholt.

Alaves feiert einen historischen Erfolg im spanischen Klubwettbewerb, indem das Team den Giganten Real Madrid mit 1:0 besiegt. Der entscheidende Moment ereignete sich in der 17. Spielminute, als Toni Martinez den Ball zum 1:0 für Alaves ins Netz schoss. Dieses Resultat markiert eine erhebliche Überraschung, da Real Madrid unter anderem mit Starstürmern wie Vinicius Junior und Kylian Mbappe antrat. Trotz der dominanten Präsenz der Madridisten konnte Alaves die Defensive organisch aufrechterhalten und den einzigen Treffer der Partie verwerten.

Das entscheidende Tor von Toni Martinez

Die Wende im Spiel geschah, als Toni Martinez nach einem schnellen Konter aus der Strafraummitte traf. Mit seinem linken Fuß schoss der Spieler den Ball unten links vorbei, während Real Madrids Torwart keine Chance hatte. Dieser Moment bestimmte den weiteren Spielverlauf, da Alaves fortan den Vorsprung verteidigte. Martinez' Erfolg brachte die Gastgeber in eine komfortable Position, während Real Madrid unter Druck geriet, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Der Treffer wurde durch eine präzise Vorarbeit ermöglicht, die den Konter effektiv einleitete.

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Offensivprobleme bei Real Madrid

Die Offensive von Real Madrid zeigte erhebliche Schwächen, obwohl zahlreiche Spielern wie Vinicius Junior, Kylian Mbappe und Jude Bellingham involviert waren. Mehrere Torschüsse von Vinicius Junior wurden blockiert oder gingen weit am Tor vorbei. Kylian Mbappe scheiterte mit Schüssen aus der Strafraummitte, während auch Jude Bellingham aus der Distanz keinen Erfolg hatte. Die Angriffe wurden oft durch Abseitsentscheidungen oder Abblöckungen zunichtegemacht, was die Frustration im Stadion erhöhte. Trainer Carlo Ancelotti sah sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, taktische Anpassungen vorzunehmen.

Taktische Entscheidungen und Wechsel

Zum Ausgleich brachte Real Madrid Bernardo Silva für Aurélien Tchouaméni, um mehr Kreativität in das Mittelfeld zu bringen. Diese Änderung erfolgte, um die offensiven Optionen zu stärken und den Druck auf die Alaves-Abwehr zu erhöhen. Dennoch blieben die Erfolge aus, da Marc Cucurella und Federico Valverde mit ihren Schüssen ebenfalls an den Pfosten oder vorbei zielten. Arda Güler bereitete einige Chancen vor, doch die Umsetzung scheiterte wiederholt. Die Substitution von Tchouaméni deutete auf die Dringlichkeit hin, die das Spiel für Real Madrid verlangte.

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Verteidigungsstärke von Alaves

Alaves demonstrierte eine robuste Defensive, die mehrere Angriffe von Real Madrid erfolgreich stoppte. Pablo Ibanez und Toni Martinez waren zentrale Figuren in der Abwehrreihe, die konstante Unterstützung durch Teamkollegen wie Jonny Otto erhielt. Denis Suarez versuchte, den Ball in gefährliche Bereiche zu spielen, doch die Verteidigung hielt stand. Angel Perez und Ville Koski sorgten ebenfalls für Ordnung in den hinteren Reihen. Die Teamdisziplin ermöglichte es Alaves, den 1:0-Vorsprung bis zur Schlusspfiffe zu halten.

Ausblick und Bedeutung des Spiels

Der Sieg von Alaves über Real Madrid stellt einen erheblichen Coup dar, der in die Annalen des spanischen Fußballs eingehen wird. Für Real Madrid bedeutet die Niederlage einen Rückschlag in der Wettbewerbssaison, da die Effizienz in der Offensive fraglich bleibt. Alaves hingegen feiert einen moralischen Triumph, der die Motivation für das weitere Vordringen im Wettbewerb stärken wird. Die Leistungsbeurteilung zeigt, dass taktische Disziplin und Effektivität vor individueller Klasse stehen können. Fans und Experten werden die weiteren Entwicklungen im Wettbewerb genau verfolgen.