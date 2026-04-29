Die fünftgrößte Fluggesellschaft der USA, Alaska Airlines, führt erstmals ein eigenes Sicherheitsvideo ein und startet Langstreckenflüge nach London, Rom, Seoul und Tokio. Der Schritt ist Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Airline, die aus der kleinen Charterairline McGee Airways hervorgegangen ist. Der neue Sicherheitsfilm zeigt 100 Mitarbeiter, die Sicherheitsvorschriften vorstellen und Destinationen präsentieren. Auf Kurzstrecken bleibt es bei Live-Demonstrationen.

Die fünftgrößte Fluggesellschaft der USA, Alaska Airlines , hat einen historischen Schritt gewagt und führt erstmals in ihrer über 90-jährigen Geschichte ein eigenes Sicherheitsvideo ein. Dieser Schritt ist eng mit der Einführung von Langstreckenflüge n verbunden, die die Airline ab sofort von Seattle aus nach internationalen Zielen wie London, Rom, Seoul und Tokio anbietet.

Die Boeing 787, die für diese neuen Routen eingesetzt wird, ist mit Bildschirmen für die Passagiere ausgestattet, was die Einführung eines Sicherheitsvideos notwendig machte. Bisher setzte Alaska Airlines ausschließlich auf manuelle Sicherheitsdemonstrationen durch Flugbegleiter. Der neue Film, der etwa sechs Minuten dauert, zeigt 100 ausgewählte Mitarbeiter, die nicht nur Sicherheitsvorschriften demonstrieren, sondern auch die verschiedenen Destinationen der Airline vorstellen. Auf Kurzstrecken bleibt es jedoch bei den traditionellen Live-Demonstrationen, da hier keine Bildschirme vorhanden sind.

Dieser Schritt unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fluggesellschaft, die aus der kleinen Charterairline McGee Airways hervorgegangen ist und sich seit ihrer Gründung im Jahr 1932 durch Fusionen und Übernahmen zur fünftgrößten Airline der USA entwickelt hat. Die Einführung des Sicherheitsvideos ist ein weiterer Beweis für die Innovationskraft und das Engagement von Alaska Airlines, den Passagieren ein sicheres und komfortables Reiseerlebnis zu bieten.

Parallel dazu feiern die Vereinigten Staaten in diesem Jahr das 250-jährige Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung, was einige Airlines wie Southwest Airlines zum Anlass nehmen, Sonderlackierungen zu präsentieren. Auch in Europa gab es kürzlich eine ungewöhnliche Situation, als rund 30 Passagiere in Marseille die Sicherheitskontrollen verpassten und daraufhin auf das Vorfeld liefen, um ihre Ryanair-Maschine nach Marrakesch zu erreichen. Dieser Vorfall führte zu gegenseitigen Vorwürfen zwischen den Beteiligten und zeigt die Herausforderungen, mit denen Fluggesellschaften und Flughäfen täglich konfrontiert sind





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