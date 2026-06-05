Alarm auf der ISS: Luftleck im russischen Segment entdeckt

Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS musste sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten, nachdem ein Luftleck im russischen Teil der Station entdeckt wurde. Die Astronautinnen und Astronauten an Bord mussten sich in die angedockten Raumfahrzeuge zurückziehen und auf weitere Anweisungen warten.

Auf der Internationalen Raumstation ISS ist Alarm ausgelöst worden. Nach Angaben der NASA wurde ein Luftleck im russischen Teil der Station entdeckt. Die Besatzung musste Schutzräume aufsuchen und sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.

Auf der Internationalen Raumstation ISS wurde ein Luftleck entdeckt. Auf der Internationalen Raumstation ISS ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die NASA berichten, wurde ein Luftleck im russischen Segment der Raumstation festgestellt. Daraufhin wurde Alarm ausgelöst.

Die Astronautinnen und Astronauten an Bord mussten sich in die angedockten Raumfahrzeuge zurückziehen und auf weitere Anweisungen warten. Nach bisherigen Informationen befindet sich das Problem in einem Bereich des russischen Teils der ISS. Während die übrige Besatzung Schutz suchte, begann ein russischer Kosmonaut damit, die Ursache des Luftverlusts zu lokalisieren und das Leck abzudichten. Weitere Einzelheiten über das Ausmass des Problems oder mögliche Auswirkungen auf die Sicherheit der Crew wurden zunächst nicht bekannt.

Die Internationale Raumstation umkreist die Erde in rund 400 Kilometern Höhe und wird dauerhaft von internationalen Besatzungen bewohnt. Kleinere technische Probleme und Luftverluste kommen immer wieder vor. Bereits in den vergangenen Jahren hatten mehrere Lecks im russischen Segment für Diskussionen zwischen den Raumfahrtbehörden gesorgt. Die Besatzung wird für solche Situationen regelmässig trainiert.

Zu den Standardverfahren gehört, dass sich die Astronautinnen und Astronauten bei einem Druckverlust in die angedockten Raumkapseln zurückziehen, um im Notfall rasch zur Erde zurückkehren zu können





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